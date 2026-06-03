Ryszard Petru ujawnił nieruchomości warte łącznie 12,5 mln zł, w tym dom i dwa mieszkania, z planami zakupu kolejnego lokalu.

Jego jednoosobowa działalność gospodarcza "Petru Finanse" wygenerowała w 2025 roku przychód przekraczający milion złotych.

Oszczędności polityka zgromadzone są w kilku walutach (PLN, EUR, GBP, USD), a dodatkowo uzyskał ponad 135 tys. zł przychodu z wynajmu nieruchomości.

Mimo znacznego majątku, Petru nie posiada samochodów, deklarując za to dwa rowery oraz sprzęt domowy o wartości powyżej 10 tys. zł.

Ile warte są nieruchomości Ryszarda Petru?

Nieruchomości to bez wątpienia najcenniejsza część majątku posła Ryszarda Petru. Zgodnie z dokumentem, jest on współwłaścicielem (w połowie) domu o powierzchni 380 m kw., którego wartość oszacował na 6 mln zł. Do tego dochodzą dwa mieszkania. Pierwsze, o powierzchni prawie 100 m kw., jest warte 4,5 mln zł, a drugie, nieco mniejsze (72,7 m kw.), wyceniono na 2 mln zł. Najnowsze oświadczenie majątkowe Ryszarda Petru pokazuje, że łączna wartość jego nieruchomości to aż 12,5 miliona złotych. Polityk planuje też dalsze inwestycje – w oświadczeniu wspomniał o zawarciu umowy przedwstępnej na zakup kolejnego, blisko 100-metrowego mieszkania.

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Ile Ryszard Petru zarobił na działalności gospodarczej?

Poza pracą w Sejmie ważnym źródłem dochodów posła jest jego własna firma. Ryszard Petru prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „Petru Finanse”, która zajmuje się doradztwem. Z opublikowanego oświadczenia majątkowego Ryszarda Petru dowiadujemy się, że w 2025 roku osiągnął z tego tytułu przychód w wysokości ponad miliona złotych, a dokładnie 1 019 923,57 zł. Poseł zadeklarował przy tym, że nie posiada udziałów ani akcji w żadnych spółkach handlowych. Angażuje się również społecznie, zasiadając w zarządach dwóch fundacji, jednak z tej działalności nie osiąga żadnych dochodów.

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