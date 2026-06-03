Mieszkanie, działki i oszczędności. Tak wygląda majątek Władysława Kosiniaka-Kamysza

Władysław Kosiniak-Kamysz posiada nieruchomości o łącznej wartości ponad 975 tys. zł, w tym mieszkanie warte 650 tys. zł i działkę budowlaną.

Jego oszczędności w złotówkach wzrosły do około 120 tys. zł, a także posiada 7 tys. zł w funduszach inwestycyjnych.

Roczne dochody wicepremiera z pełnionych funkcji publicznych wyniosły ponad 300 tys. zł, dodatkowo zarobił 42 tys. zł z najmu nieruchomości.

Oświadczenie majątkowe szefa MON wskazuje na wzrost jego oszczędności i dochodów w ostatnim roku.

Majątek Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jakie nieruchomości posiada szef MON?

Z ujawnionego pod koniec kwietnia 2026, oświadczenia majątkowego wynika, że Władysław Kosiniak-Kamysz, pełniący funkcję wicepremiera oraz ministra obrony narodowej, posiada kilka nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 975 tys. zł.

Najcenniejszym składnikiem majątku jest mieszkanie o powierzchni 86,24 m², którego wartość oszacowano na około 650 tys. zł. Polityk jest również właścicielem działki budowlanej o powierzchni 754 m² wraz z udziałem w drodze. Wartość tej nieruchomości wynosi około 220 tys. zł.

W jego majątku znajdują się także działki rolne o łącznej powierzchni około 0,3 ha, wyceniane na około 50 tys. zł, a także garaż o powierzchni 25 m² wart około 55 tys. zł.

Oszczędności Władysława Kosiniaka-Kamysza wzrosły

Szef MON zgromadził też środki finansowe. Według najnowszych danych posiada on około 120 tys. zł oszczędności. To więcej niż rok wcześniej, gdy deklarował około 95 tys. zł. Wicepremier wykazał również środki ulokowane w funduszu inwestycyjnym. Ich wartość wynosi około 7 tys. zł, podczas gdy w poprzednim oświadczeniu było to około 6 tys. zł.

Dochody wicepremiera i szefa MON

Największe wpływy do budżetu polityka pochodziły z pełnionych funkcji publicznych. Roczne uposażenie związane z pracą w rządzie wyniosło około 262,4 tys. zł. Dla porównania, rok wcześniej było to około 248,5 tys. zł. Dodatkowym źródłem dochodu była dieta poselska w wysokości około 47,4 tys. zł, wobec 45,4 tys. zł wykazanych wcześniej. Kosiniak-Kamysz osiąga również przychody z najmu nieruchomości. Z tego tytułu uzyskał w ciągu roku 42 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym znalazła się także informacja o posiadanej linii kredytowej w Santander Banku. Limit dostępnych środków wynosi do 10 tys. zł.

Kosiniak-Kamysz jest też przewodniczącym Rady Kuratorów w Fundacji Rozwoju od 7 listopada 2015 roku, ale tego tytułu w ubiegłym roku nie osiągnął żadnego dochodu.

10

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]