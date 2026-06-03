Trzęsienie ziemi w państwowym gigancie. Odwołany prezes i jego zastępcy

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-03 9:33

Zaskakująca decyzja w spółce-córce energetycznego giganta. Rada nadzorcza odwołała zarząd PGE Dystrybucja, w tym prezesa Jacka Drozda. Zmiany wejdą w życie 30 czerwca 2026 r. Prezes straci stanowisko po zaledwie dwóch latach od powołania.

Jacek Drozd w garniturze stoi za mównicą z logo Targów Energetycznych ENERGETICS, w tle duży ekran z logiem PGE Dystrybucja. Mężczyzna przemawia, dłonie ma złożone na pulpicie. Więcej o zmianach kadrowych w państwowych spółkach przeczytasz na portalu Super Biznes.

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Autor: PGE Dystrybucja/ Materiały prasowe Jacek Drozd w garniturze stoi za mównicą z logo Targów Energetycznych ENERGETICS, w tle duży ekran z logiem PGE Dystrybucja. Mężczyzna przemawia, dłonie ma złożone na pulpicie. Więcej o zmianach kadrowych w państwowych spółkach przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Rada nadzorcza PGE Dystrybucja odwołała prezesa Jacka Drozda oraz dwóch wiceprezesów zarządu.
  • Prezes Drozd objął swoje stanowisko w kwietniu 2024 roku.
  • Odwołanie dotyczy zarządu kluczowej spółki, która zarządza siecią dystrybucji energii na blisko 40 proc. powierzchni kraju.
  • Termin odwołania całego zarządu ustalono na 30 czerwca 2026 roku.

Kto i kiedy straci stanowisko w zarządzie PGE Dystrybucja?

Rada nadzorcza PGE Dystrybucja podjęła uchwały o odwołaniu trzech kluczowych menedżerów. Ze stanowiskiem pożegnają się prezes zarządu Jacek Drozd, wiceprezes zarządu do spraw finansowych Artur Adamczyk oraz wiceprezes zarządu do spraw strategii Tomasz Małecki.

Spółka potwierdziła te informacje w oficjalnym komunikacie: „Informujemy, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o odwołaniu prezesa zarządu Jacka Drozda, wiceprezesa zarządu ds. finansowych Artura Adamczyka i wiceprezesa zarządu ds. strategii Tomasza Małeckiego ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2026 r.”.

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PGE Dystrybucja zarządza siecią dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Zasięgiem obejmuje obszar 129 938 km2, czyli ok. 40 proc. powierzchni kraju.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.

Jak donosi Onet powołując się na rozmowę z informatorem, w 2025 r. i w I kwartale 2026 r. udało się osiągnąć rekordowe zyski oraz pozyskać największe w historii spółki środki z Unii Europejskiej — w tym dotację z KPO o wartości ponad 1,38 mld zł. – Tym bardziej dziwi go fakt, że doszło do kadrowej rewolucji – podaje portal. Na miejsce odwołanych osób mają trafić osoby z Tauronu i zachodniej Polski, m.in. Marek Kleszczewski oraz Beata Kurdelska.

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