Posłowie dostają wysokie emerytury, a do tego dochodzi duże uposażenie!

Zgodnie z przepisami, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), można pobierać świadczenie emerytalne z ZUS i jednocześnie pracować, tym samym otrzymując dwa wynagrodzenia miesięcznie (z czego jedno jest emeryturą z ZUS). Z takiej opcji chętnie korzystają politycy, a tych w wieku emerytalny w Sejmie nie brakuje.

O jakich kwotach mowa? Posłowie-emeryci otrzymują uposażenia wysokości ok. 13 tys. zł, do tego ok. 4 tys. zł diety (których nie wliczaliśmy, do naszych zestawień). Jeśli do tego dochodzą emerytury, często bardzo wysokie po latach pracy w parlamencie, to część nich może liczyć nawet na kwoty powyżej 20 tys. zł miesięcznie.

Niektórzy z posłów, jak zarabiają także dodatkowo dzięki działalności publicystycznej, czy naukowej, jak np. Ryszard Terlecki, który jest w kadrze Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Ignitarium w Krakowie.

Ile zarabiają posłowie-emeryci?

Oczywiście najgłośniejszym tego typu przypadkiem jest Donald Tusk, który nie tylko może liczyć na wyższe uposażenie od przeciętnego posła (z racji na pełnioną funkcję premiera), ale również na emeryturę z Parlamentu Europejskiego, Belgii, oraz oczywiście z ZUS!

Jego największy polityczny rywal, czyli Jarosław Kaczyński również pobiera poselskie uposażenie, oraz emeryturę z ZUS.

Ciekawym przypadkiem jest za to lider Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który - zgodnie ze swoim oświadczeniem majątkowym - nie pobiera emerytury z ZUS, co wynika z tego, że 65 lat skończył dopiero w maju 2025 roku (oświadczenia majątkowego są ze stanem na kwiecień 2025). To, czy pobiera emeryturę z ZUS, przekonamy się za rok.

Zapraszamy do sprawdzenia w naszej galerii, w której sprawdziliśmy wysokość emerytur i uposażeń posłów-emerytów!

