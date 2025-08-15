Polacy mówią „stop”. Rusza bitwa o prawo do płacenia gotówką

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-15 18:28

Przedstawiciele Koalicji dla Gotówki przekazali prezydentowi dwa projekty ustaw mające zagwarantować swobodę korzystania z gotówki w Polsce. Inicjatywa zbiega się z obchodzonym 16 sierpnia Dniem Płacenia Gotówką i podkreśla rosnące obawy przed ograniczaniem tego sposobu płatności.

pieniądze gotówka

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
Super Biznes SE Google News
  • Koalicja dla Gotówki złożyła projekty ustaw chroniące płatności gotówkowe, podkreślając ich znaczenie dla wolności i niezależności.
  • Proponowane zmiany to m.in. podniesienie limitu transakcji gotówkowych B2B do 10 tys. euro i obowiązek akceptacji gotówki w parkomatach.
  • Koalicja argumentuje, że gotówka zapewnia anonimowość, wspiera wykluczonych finansowo i chroni przed cyberatakami.

Koalicja dla Gotówki składa projekty ustaw

Przedstawiciele Koalicji dla Gotówki złożyli w Kancelarii Prezydenta dwa projekty ustaw mające chronić prawo do płatności gotówką. Podczas konferencji Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich zaznaczył: „Gotówka daje wolność wyboru, niezależność i prywatność, a Polacy są coraz bardziej zaniepokojeni ograniczaniem jej dostępności”.

Wyższy limit transakcji gotówkowych między firmami

Jak poinformowała Aleksandra Wróbel ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pierwszy projekt zakłada podniesienie limitu transakcji gotówkowych w obrocie B2B z obecnych 15 tys. zł do równowartości 10 tys. euro. Obecne przepisy – jej zdaniem – nie wynikają z prawa unijnego, a uderzają w mikro i małe firmy, ograniczając im swobodę wyboru formy płatności.

Obowiązek przyjmowania gotówki w parkomatach

Drugi projekt, przedstawiony przez Aleksandra Pawlaka z Warsaw Enterprise Institute, wprowadza obowiązek akceptacji gotówki w parkomatach. Obecnie wiele z nich obsługuje wyłącznie płatności bezgotówkowe, co zdaniem koalicji jest niekorzystne dla kierowców.

Argumenty za obroną gotówki

Manifest Koalicji dla Gotówki wymienia siedem kluczowych powodów, dla których warto chronić gotówkę:

* anonimowość transakcji,

* ochrona osób wykluczonych finansowo,

* łatwiejsza kontrola wydatków,

* wsparcie dla polskich firm,

* większe bezpieczeństwo transakcji,

* stabilność polityki pieniężnej NBP,

* zabezpieczenie obywateli i infrastruktury w razie np. cyberataków.

Dane o gotówce w obiegu

Według danych NBP, na koniec lipca 2025 roku w obiegu znajdowało się 438 mld 990,9 mln zł w monetach i banknotach. Najwięcej było banknotów o nominale 100 zł (1 mld 550,2 mln) i 200 zł (1 mld 67,7 mln). Banknotów o nominale 50 zł było 217,2 mln, 20 zł – 151,3 mln, a 10 zł – 237,7 mln. Najrzadziej występował banknot o nominale 500 zł, którego liczba wyniosła 94,4 mln.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARKOMATY
MAŁE FIRMY
PŁATNOŚCI
GOTÓWKA