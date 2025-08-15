Koalicja dla Gotówki złożyła projekty ustaw chroniące płatności gotówkowe, podkreślając ich znaczenie dla wolności i niezależności.

Proponowane zmiany to m.in. podniesienie limitu transakcji gotówkowych B2B do 10 tys. euro i obowiązek akceptacji gotówki w parkomatach.

Koalicja argumentuje, że gotówka zapewnia anonimowość, wspiera wykluczonych finansowo i chroni przed cyberatakami.

Koalicja dla Gotówki składa projekty ustaw

Przedstawiciele Koalicji dla Gotówki złożyli w Kancelarii Prezydenta dwa projekty ustaw mające chronić prawo do płatności gotówką. Podczas konferencji Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich zaznaczył: „Gotówka daje wolność wyboru, niezależność i prywatność, a Polacy są coraz bardziej zaniepokojeni ograniczaniem jej dostępności”.

Wyższy limit transakcji gotówkowych między firmami

Jak poinformowała Aleksandra Wróbel ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pierwszy projekt zakłada podniesienie limitu transakcji gotówkowych w obrocie B2B z obecnych 15 tys. zł do równowartości 10 tys. euro. Obecne przepisy – jej zdaniem – nie wynikają z prawa unijnego, a uderzają w mikro i małe firmy, ograniczając im swobodę wyboru formy płatności.

Obowiązek przyjmowania gotówki w parkomatach

Drugi projekt, przedstawiony przez Aleksandra Pawlaka z Warsaw Enterprise Institute, wprowadza obowiązek akceptacji gotówki w parkomatach. Obecnie wiele z nich obsługuje wyłącznie płatności bezgotówkowe, co zdaniem koalicji jest niekorzystne dla kierowców.

Argumenty za obroną gotówki

Manifest Koalicji dla Gotówki wymienia siedem kluczowych powodów, dla których warto chronić gotówkę:

* anonimowość transakcji,

* ochrona osób wykluczonych finansowo,

* łatwiejsza kontrola wydatków,

* wsparcie dla polskich firm,

* większe bezpieczeństwo transakcji,

* stabilność polityki pieniężnej NBP,

* zabezpieczenie obywateli i infrastruktury w razie np. cyberataków.

Dane o gotówce w obiegu

Według danych NBP, na koniec lipca 2025 roku w obiegu znajdowało się 438 mld 990,9 mln zł w monetach i banknotach. Najwięcej było banknotów o nominale 100 zł (1 mld 550,2 mln) i 200 zł (1 mld 67,7 mln). Banknotów o nominale 50 zł było 217,2 mln, 20 zł – 151,3 mln, a 10 zł – 237,7 mln. Najrzadziej występował banknot o nominale 500 zł, którego liczba wyniosła 94,4 mln.