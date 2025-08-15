We Włoszech możesz dostać mandat za zostawienie auta z uchyloną szybą!

Artykuł 158 włoskiego kodeksu drogowego nakłada na kierowców obowiązek zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą.

Wysokość mandatu może wynieść od 42 do 173 euro

Ponadto, trzeba uważać na miejsca, w których się parkuje - włoscy strażnicy miejscy potrafią być na to wyjątkowo wyczuleni

Parkujesz auto, zostawiasz lekko opuszczoną szybę, żeby przewietrzyć wnętrze w upalny dzień, a po powrocie za wycieraczką znajdujesz mandat. Szok? Dla wielu kierowców z pewnością tak! Okazuje się, że we Włoszech taka sytuacja jest jak najbardziej realna i ma swoje uzasadnienie w przepisach.

Jak pisze Auto Świat, podstawą do ukarania kierowcy za uchyloną szybę jest artykuł 158 włoskiego kodeksu drogowego. Ten przepis nakłada na kierowców obowiązek zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą lub niepożądanym użyciem. Włoskie prawo wymaga, aby kierowcy podejmowali wszelkie możliwe kroki w celu zapobiegania kradzieży. Oznacza to nie tylko zamykanie okien, ale również unikanie pozostawiania wartościowych przedmiotów na widoku czy kluczyków w stacyjce.

Zgodnie z tym artykułem, uchylenie szyby, nawet na niewielką szerokość, może być interpretowane jako niedopełnienie tego obowiązku.

Ile może kosztować zostawienie auta z uchyloną szybą?

Włoskie przepisy przewidują za naruszenie art. 158 grzywnę w wysokości od 42 euro (ok. 180 zł) do 173 euro (ok. 740 zł).

Podczas wyjazdu do Włoszech należy uważać również na to gdzie zostawiamy swoje auto. Taki przypadek opisuje Auto Świat - w Vicenzie, niedaleko sanktuarium Monte Berico kierowca zaparkował swoje auto i zostawił uchyloną szybę. Po powrocie znalazł za szybą mandat wysokości 42 euro, czyli najniższy wymiar kary.

W tym wypadku, na decyzję strażników miało wpływ nie tylko uchylone okno, ale również sposób i miejsce zaparkowania pojazdu, bo auto stało częściowo na pochyłej drodze i wystawało na pas ruchu. W przypadku zwolnienia hamulca ręcznego, pojazd mógłby się stoczyć, a w tym rejonie służby porządkowe są na to wyjątkowo wyczulone.

