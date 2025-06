Czy nieprawidłowo przejeżdżasz przez przejazd kolejowy? Możesz dostać nawet 4000 zł mandatu, to pułapka na kierowców!

Pułapka na kierowców na przejazdach kolejowych! Kamery sprawdzą, czy poprawnie przejeżdżasz przez tory

Od dłuższego czasu w mediach pisze się o tym, jak prawidłowo przejeżdżać przez przejazdy kolejowe. Mimo to wielu kierowców wjeżdża na nie za wcześnie, czy to ze względu na brak świadomości, czy po prostu ryzykuje, licząc, że uda się uniknąć mandatu. Jak się okazuje, można być przyłapanym, nawet jeśli Policji nie ma w pobliżu, bo na niektórych przejazdach kolejowych istnieją systemy, które wykrywają wcześniejszy przejazd! Na taką sytuację natrafiła Pani Katarzyna.

- Przed Bożym Ciałem dostałam pismo z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W piśmie był raport z urządzenia rejestrującego o NeuroCarRedLight i wezwanie do wskazania osoby kierującej pojazdem. Wykroczenie - wjazd za sygnalizator w momencie wyświetlania sygnału czerwonego. Przejazd przy ul. Cyrulików w Warszawie - pisze do nas Pani Katarzyna.

Jak wyjaśnia Pani Katarzyna, jej mąż wjechał na przejazd gdy szlaban "praktycznie się już podniósł" i był przekonany, że światła już zgasły, a te mignęły jeszcze ostatni raz. Zapytaliśmy GITD o działanie systemu.

- Systemy RedLight działające na przejazdach kolejowo-drogowych, którymi dysponuje CANARD, rejestrują wyłącznie niestosowanie się przez kierujących pojazdami do zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych - odpowiedział nam Gabinet Głównego Inspektora GITD.

Za zbyt szybki wjazd na przejazd grozi 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych!

Za wykroczenie mąż Pani Katarzyny otrzyma mandat wysokości 2000 zł oraz 15 punktów karnych. Gdyby nie wskazała kierowcy pojazdu, mandat wzrósłby do 4000 zł.

- Z mojego punktu widzenia sprawa jest bulwersująca o tyle, że przepisy są tu sztywne, nie ma stopniowania kary, tak jak w przypadku przekroczenia prędkości. Czym innym jest wbicie się na przejazd tuż pod zamykającym się szlabanem, czym innym ruszenie sekundę za wcześnie - te urządzenia pewnie pozwalają to ustalić. Mandat wynosi tyle, co za przekroczenie prędkości o 50 km/h. No i mentalność ludzi jest taka, że jak nie ruszysz, to zaczynają trąbić - pisze Pani Katarzyna.

Zapytaliśmy GITD o stanowisko, otrzymaliśmy odpowiedź, że zgodnie z przepisami, w przypadku recydywy mandat może wynieść nawet 4000 zł! Nie ma więc znaczenia, czy wjedziemy na przejazd z zamkniętymi rogatkami, czy trochę się spóźnimy, mandat będzie taki sam, a jeśli zdarzy nam się to nagminnie, zapłacimy dwa razy więcej.

- Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, mandat karny za naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, wynosi 2 tys. zł. Natomiast kierującemu pojazdem, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie, wymierza się karę grzywny w wysokości 4 tys. zł. Sprawcy naruszenia każdorazowo przypisywane jest również 15 punktów karnych. Inspekcja Transportu Drogowego nie stanowi prawa, lecz działa na jego podstawie i w jego granicach - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Jak powinno się przejeżdżać przez przejazd po podniesieniu rogatek?

Zapytaliśmy rzecznika GITD o wskazanie, jak powinno prawidłowo się przekraczać przejazd kolejowy i zostaliśmy odesłani do art. 28 Prawo o ruchu drogowym. Przedstawiamy więc instrukcje, jak przejechać przez przejazd kolejowy, aby nie narazić się mandat:

Zachowaj szczególną ostrożność:

Zbliżając się do przejazdu kolejowego (zarówno z zaporami, jak i bez), zawsze zwolnij i obserwuj otoczenie.

Zatrzymaj się przed przejazdem, jeśli: zapory są opuszczone lub rozpoczynają ruch, miga czerwone światło sygnalizatora, słychać dźwięk sygnału ostrzegawczego, zauważysz nadjeżdżający pociąg, posterunkowy wyraźnie daje sygnał do zatrzymania.

zapory są opuszczone lub rozpoczynają ruch, miga czerwone światło sygnalizatora, słychać dźwięk sygnału ostrzegawczego, zauważysz nadjeżdżający pociąg, posterunkowy wyraźnie daje sygnał do zatrzymania. Nie wjeżdżaj na przejazd, jeśli nie możesz z niego zjechać: jeśli za przejazdem nie ma miejsca do kontynuacji jazdy (np. korek), nie wjeżdżaj, nawet jeśli zapory są podniesione.

jeśli za przejazdem nie ma miejsca do kontynuacji jazdy (np. korek), nie wjeżdżaj, nawet jeśli zapory są podniesione. Nie omijaj zapór ani półzapór, nawet częściowo zamkniętych – nie wolno ich omijać ani wjeżdżać pod nie.

Oczywiście na przejazdach kolejowych nie można również wyprzedzać, cofać, ani zawracać.

Ponadto jeśli utkniemy na torowisku i nadjeżdża pociąg, powinniśmy natychmiast opuścić pociąg, lub (jeśli mamy czas) złamać zaporę np. przejeżdżając przez nią - są tak skonstruowane, abyśmy mogli je złamać w razie sytuacji awaryjnej. Takie zdarzenie powinniśmy zgłosić na numer alarmowy, lub awaryjny podany na żółtej naklejce na krzyżu św. Andrzeja lub zaporze.

Slalomem po przejeździe kolejowym. Wszystko na oczach policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.