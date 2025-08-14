Dino sprzedaje klapki z własnym logo! Hit lata w polskich sklepach

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-08-14 19:41

Nowa moda w polskich sklepach! Sieć Dino wypuściła klapki z własnym logo, które już robią furorę w internecie - pisze serwis wiadomosci.handlowe.pl. Fani marki żartują, że wkrótce zobaczymy je na plażach, ulicach i w kolejkach do kas. A wszystko w cenie, która może skusić każdego klienta.

klapki Dino

i

Autor: Shutterstock; Materiały prasowe / Dino
  • Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Lidl, od kilku lat z powodzeniem wprowadzają limitowane edycje odzieży z własnym logo.
  • Teraz do tego trendu dołączyło Dino, oferując klapki z logotypem w dwóch wersjach kolorystycznych za 19,99 zł.

Dino wchodzi w modę z logo

Biedronka i Lidl od kilku lat z powodzeniem sprzedają limitowane serie ubrań i dodatków w barwach swoich marek. Teraz podobny krok wykonała polska sieć Dino, wprowadzając do oferty klapki z logotypem. Wcześniej to niemiecki dyskonter rozpoczął ten trend w 2020 r., a Biedronka podchwyciła pomysł, wprowadzając w lipcu 2022 r. pierwszą kolekcję w kolorach żółtym i czerwonym.

Klapki – must have w dyskontowym stylu

Dotychczas do klasyki supermarketowego merchu należały klapki i skarpetki. Dino zaczyna właśnie od tego sprawdzonego zestawu. Jak podkreśla sieć: "Są takie rzeczy, które pasują każdemu i sprawdzają się wszędzie. Nasze nowe klapki to jedna z nich". Producent zaznacza, że obuwie sprawdzi się zarówno na miękkiej trawie w ogrodzie, jak i na śliskich płytkach na basenie czy marmurowej posadzce w domu – a także w drodze do najbliższego sklepu Dino.

Dwa wzory i atrakcyjna cena

Nowe klapki Dino występują w dwóch wersjach kolorystycznych – z logo na białym tle oraz z logo na zielonym tle. Cena to 19,99 zł za parę, co wpisuje się w strategię przystępnych cen, znaną klientom sieci.

Rozwój sieci i plany na przyszłość

Na koniec czerwca 2025 r. Dino posiadało 2835 sklepów, czyli o 331 więcej niż rok wcześniej, kiedy było ich 2504. Łączna powierzchnia sprzedażowa wzrosła do 1120,2 tys. mkw., co oznacza przyrost o 132,8 tys. mkw. w skali roku. W pierwszej połowie roku sieć otworzyła 147 nowych placówek, a obecnie przygotowuje się do debiutu w Warszawie.

