Konrad Karpiuk
2025-08-14 14:30

Planujesz wyjazd na długi sierpniowy weekend? Mamy dobre wieści! Według analiz Reflex ceny paliwa obecnie są niższe niż rok temu.

Autor: gettyimages.com/ Creative Commons
  • Tegoroczne podróże podczas długiego sierpniowego weekendu będą kosztowały nas mniej niż przed rokiem.
  • Benzyna bezołowiowa 95 najbardziej potaniała
  • Ceny gazu są podobne, do tych sprzed roku
  • OPEC zrewidował w dół prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku

Aktualne ceny paliw na stacjach

Analitycy Reflex.com.pl przedstawili w swoim środowym raporcie aktualne średnie ceny paliw na stacjach benzynowych. Z raportu wynika, że 14 sierpnia kształtowały się one następująco:

  • Benzyna bezołowiowa 95: 6,36 zł/l
  • Benzyna bezołowiowa 98: 7,13 zł/l
  • Olej napędowy: 6,38 zł/l
  • Autogaz: 2,76 zł/l

Z raportu wynika, że ceny benzyny i oleju napędowego wciąż spadają, średnio o 2-3 grosze na litrze. Jedynym wyjątkiem jest autogaz, którego średnie ceny wzrosły o 1 grosz na litrze. Na niektórych stacjach ceny LPG spadały.

Tankujemy taniej niż rok temu

Analitycy Reflex dokonali również porównania kosztów podróży podczas tegorocznego długiego weekendu z kosztami z ubiegłego roku. Z ich wyliczeń wynika, że w tym roku zapłacimy mniej.

- Ceny benzyny bezołowiowej 95 są niższe o 28 groszy na litrze, bezołowiowej 98 i oleju napędowego o 5 groszy na litrze, natomiast ceny autogazu zrównały się z cenami sprzed roku - czytamy w raporcie. 

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Ceny paliw na stacjach benzynowych są ściśle powiązane z sytuacją na światowym rynku ropy naftowej. Reflex zaobserwowało powrót cen październikowej serii kontraktów na ropę Brent do poziomu 81-82 dol. za baryłkę.

Analitycy zwracają uwagę na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, która jednak, jak na razie, nie wpływa znacząco na produkcję i dostawy ropy naftowej. "Rynek z uwagą śledzi wydarzenia na Bliskim Wschodzie, choć póki co nie wycenia scenariusza istotnego wpływu eskalacji konfliktu na produkcję czy dostawy ropy naftowej z tego regionu" - napisano w raporcie.

Na ceny paliw wpływają również prognozy dotyczące globalnej konsumpcji ropy naftowej. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) zrewidowała w dół swoje prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku. Według najnowszych szacunków ma ona wzrosnąć o 2,11 mln baryłek dziennie.

Z kolei Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) utrzymała prognozy znacznie niższego tempa wzrostu konsumpcji na poziomie niecałego 1 mln baryłek dziennie. Różnice w prognozach wskazują na niepewność co do przyszłego popytu na ropę, co może wpływać na wahania cen.

