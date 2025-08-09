Ceny paliw spadły w pierwszym tygodniu sierpnia

Tankujemy w te wakacje znacznie taniej niż w ubiegłym roku

Również w przyszłym tygodniu ceny paliw powinny spadać

Rynek ropy zareagował na nałożenie ceł przez USA

Ceny paliw spadają w sierpniu!

Jak pisze Urszula Cieślak, Dyrektor Działu Prognoz i Analiz Reflex.com.pl, pierwszy tydzień sierpnia 2025 roku przyniósł długo oczekiwaną ulgę dla kierowców w postaci obniżek cen paliw na krajowych stacjach benzynowych.

Aktualne średnie ceny detaliczne paliw według Reflex prezentują się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95 (Pb95): 5,87 zł/l

5,87 zł/l Benzyna bezołowiowa 98 (Pb98): 6,64 zł/l

6,64 zł/l Olej napędowy (diesel): 6,01 zł/l

6,01 zł/l Autogaz (LPG): 2,69 zł/l

W porównaniu z końcem poprzedniego tygodnia, średnie ceny paliw zanotowały spadek od 2 do 4 groszy na litrze.

- Obecne poziomy cen są najniższe od początku wakacji i wyraźnie niższe niż rok temu. Za benzyny płacimy ok. 52 grosze na litrze mniej, za diesla 39 gr/l, a autogaz jest tańszy o 5 gr/l - wskazuje Urszula Cieślak.

Zatankujemy taniej przed długim weekendem?

Jak przewiduje Reflex.com.pl, dzięki spadkom cen na rynku hurtowym, tendencja zniżkowa utrzyma się również w nadchodzącym tygodniu. W okresie od 11 do 15 sierpnia 2024 roku prognozowane średnie ceny paliw mogą kształtować się na następujących poziomach:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,84 zł/l

5,84 zł/l Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l

6,61 zł/l Olej napędowy: 5,98 zł/l

5,98 zł/l Autogaz: 2,68 zł/l

Sytuacja na rynku ropy

Na koniec analizowanego tygodnia, cena ropy Brent spadła poniżej 67 dolarów za baryłkę, co oznacza zniżkę o ponad 3 dolary za baryłkę w skali tygodnia.

- Rynek pozostaje pod presją polityki celnej prezydenta Trumpa, choć teraz uwaga inwestorów koncentruje się na zapowiedziach nałożenia przez USA ceł na kraje kupujące ropę z Rosji w kontekście możliwego spotkania prezydentów USA i Rosji w najbliższych dniach - wyjaśnia Urszula Cieślak z Reflex.com.pl.

7 sierpnia w życie weszły cła o wysokości 10-50 proc. nałożone na 50 krajów. Do tego USA nałożyły dodatkowe 25 proc. cła na eksport z Indii. Jak wyjaśnia Cieślak to budzi obawy przed spadkiem światowego PKB i w konsekwencji mniejszego popytu na ropę i paliwa.

- Zapasy ropy w USA spadły o 3,03 mln baryłek, do poziomu 423,66 mln baryłek w tygodniu zakończonym 1 sierpnia wg EIA. Są niższe o 6,3 proc. od średniej z ostatnich pięciu lat. Import ropy do Chin spadł w lipcu o 8,2 proc. do 11,16 mln baryłek dziennie w porównaniu z 22-miesięcznym maksimum w czerwcu 2025, ale wzrósł o 11,5 proc. w porównaniu z lipcem 2024 r. - wyjaśnia Dyrektor Działu Prognoz i Analiz w Reflex Urszula Cieślak.

