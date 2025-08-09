- Ceny paliw spadły w pierwszym tygodniu sierpnia
- Tankujemy w te wakacje znacznie taniej niż w ubiegłym roku
- Również w przyszłym tygodniu ceny paliw powinny spadać
- Rynek ropy zareagował na nałożenie ceł przez USA
Ceny paliw spadają w sierpniu!
Jak pisze Urszula Cieślak, Dyrektor Działu Prognoz i Analiz Reflex.com.pl, pierwszy tydzień sierpnia 2025 roku przyniósł długo oczekiwaną ulgę dla kierowców w postaci obniżek cen paliw na krajowych stacjach benzynowych.
Aktualne średnie ceny detaliczne paliw według Reflex prezentują się następująco:
- Benzyna bezołowiowa 95 (Pb95): 5,87 zł/l
- Benzyna bezołowiowa 98 (Pb98): 6,64 zł/l
- Olej napędowy (diesel): 6,01 zł/l
- Autogaz (LPG): 2,69 zł/l
W porównaniu z końcem poprzedniego tygodnia, średnie ceny paliw zanotowały spadek od 2 do 4 groszy na litrze.
- Obecne poziomy cen są najniższe od początku wakacji i wyraźnie niższe niż rok temu. Za benzyny płacimy ok. 52 grosze na litrze mniej, za diesla 39 gr/l, a autogaz jest tańszy o 5 gr/l - wskazuje Urszula Cieślak.
Zatankujemy taniej przed długim weekendem?
Jak przewiduje Reflex.com.pl, dzięki spadkom cen na rynku hurtowym, tendencja zniżkowa utrzyma się również w nadchodzącym tygodniu. W okresie od 11 do 15 sierpnia 2024 roku prognozowane średnie ceny paliw mogą kształtować się na następujących poziomach:
- Benzyna bezołowiowa 95: 5,84 zł/l
- Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l
- Olej napędowy: 5,98 zł/l
- Autogaz: 2,68 zł/l
Sytuacja na rynku ropy
Na koniec analizowanego tygodnia, cena ropy Brent spadła poniżej 67 dolarów za baryłkę, co oznacza zniżkę o ponad 3 dolary za baryłkę w skali tygodnia.
- Rynek pozostaje pod presją polityki celnej prezydenta Trumpa, choć teraz uwaga inwestorów koncentruje się na zapowiedziach nałożenia przez USA ceł na kraje kupujące ropę z Rosji w kontekście możliwego spotkania prezydentów USA i Rosji w najbliższych dniach - wyjaśnia Urszula Cieślak z Reflex.com.pl.
7 sierpnia w życie weszły cła o wysokości 10-50 proc. nałożone na 50 krajów. Do tego USA nałożyły dodatkowe 25 proc. cła na eksport z Indii. Jak wyjaśnia Cieślak to budzi obawy przed spadkiem światowego PKB i w konsekwencji mniejszego popytu na ropę i paliwa.
- Zapasy ropy w USA spadły o 3,03 mln baryłek, do poziomu 423,66 mln baryłek w tygodniu zakończonym 1 sierpnia wg EIA. Są niższe o 6,3 proc. od średniej z ostatnich pięciu lat. Import ropy do Chin spadł w lipcu o 8,2 proc. do 11,16 mln baryłek dziennie w porównaniu z 22-miesięcznym maksimum w czerwcu 2025, ale wzrósł o 11,5 proc. w porównaniu z lipcem 2024 r. - wyjaśnia Dyrektor Działu Prognoz i Analiz w Reflex Urszula Cieślak.
