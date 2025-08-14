Lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło rekordowy lipiec 2025, obsługując ponad 2,4 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 12,5%.

Port znajduje się w czołówce najszybciej rozwijających się lotnisk w Europie, z rosnącym udziałem tanich linii i lotów międzynarodowych.

Oprócz imponującego wzrostu liczby pasażerów, Lotnisko Chopina odnotowało historyczny rekord w obsłudze cargo.

Rekordowy lipiec dla stołecznego portu

Warszawskie Lotnisko Chopina utrzymuje dynamiczny rozwój, mimo że zbliża się do granic swojej przepustowości. W lipcu 2025 roku odprawiono 2.434.095 pasażerów, co oznacza wzrost o 12,5% rok do roku. Według danych Airports Council International, port znajduje się w czołówce największych i najszybciej rozwijających się lotnisk w Europie.

„Łącznie od początku roku z naszego portu skorzystało 13.453.955 osób, czyli dokładnie o 13 proc. więcej niż w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2024 roku. Współczynnik wypełnienia samolotów (…) wyniósł 86,4 proc.” – podkreśla Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych.

Coraz większy udział tanich linii lotniczych

Rynek przewoźników niskokosztowych rośnie – ich udział w lipcu wzrósł o 1 punkt procentowy i sięgnął 26%. Udział czarterów utrzymał się na poziomie 14%, a pasażerowie transferowi stanowili 23% wszystkich podróżnych. W lipcu zrealizowano 19.017 operacji lotniczych.

„Polska z wynikiem +14,9% jest jednym z liderów rozwoju w naszym regionie (…) Grupa Kapitałowa PPL posiada udziały 19 polskich lotnisk i firm z branży lotniczej” – mówi Adam Sanocki, wiceprezes PPL ds. Strategii i Marketingu.

Kierunki i preferencje pasażerów

Od stycznia do lipca 2025 roku przewaga lotów międzynarodowych była wyraźna – 12.510.171 pasażerów wybrało rejsy zagraniczne, a 943.784 podróżowało po kraju. Najczęściej wybierane były trasy w obrębie strefy Schengen (8.869.614 pasażerów) w porównaniu z lotami poza Schengen (4.584.341).

W ruchu rozkładowym dominowały Hiszpania, Włochy i Niemcy, a wśród miast – Londyn, Paryż i Amsterdam. W przypadku czarterów największą popularnością cieszyły się Egipt, Turcja i Grecja, z liderami takimi jak Antalya, Marsa Alam i Hurghada.

Rekordowe wyniki cargo

Oprócz ruchu pasażerskiego port pobił także rekord w obsłudze cargo – w lipcu odprawiono 12.443,7 ton towarów, co jest najwyższym wynikiem w historii lotniska.

