Rafał Brzoska z InPost uruchamia 100 stacji Helpbox 365 z defibrylatorami AED w kluczowych lokalizacjach.

System Helpbox 365 zapewnia całodobowy monitoring i gotowość urządzeń do użycia w nagłych wypadkach.

Użytkownicy InPost Mobile mogą zgłaszać potrzeby i wspierać akcję, by ratować życie.

100 stacji Helpbox 365 w kluczowych lokalizacjach

Nowa inicjatywa Rafała Brzoski, prezesa InPost, ma wypełnić tzw. „białe plamy” na mapie dostępności sprzętu ratującego życie. W pierwszym etapie zostanie uruchomionych 100 stacji Helpbox 365 wyposażonych w defibrylatory AED. Urządzenia pojawią się w miejscach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa – przy Paczkomatach, stacjach benzynowych i sklepach, zwłaszcza tam, gdzie dotąd brakowało takiego sprzętu.

Pierwsze stacje zostały już zamontowane w Krakowie i Warszawie. Jak podkreślił Brzoska, akcja ma ułatwić dostęp do pomocy w pierwszych minutach od zdarzenia, kiedy szanse na uratowanie życia są największe.

Całodobowy monitoring

Helpbox 365 to nie tylko pojemnik na defibrylator, ale zintegrowany system monitorowany przez sieć komórkową. Każda stacja na bieżąco przesyła dane o stanie baterii, ważności elektrod, temperaturze i wilgotności wewnątrz urządzenia oraz o tym, czy drzwi są zamknięte. Dzięki temu ryzyko, że AED nie zadziała w krytycznym momencie, jest minimalizowane.Takie rozwiązanie zapewnia pełną gotowość sprzętu przez całą dobę, niezależnie od warunków atmosferycznych czy pory dnia.

Każdy może zgłosić potrzebę i wesprzeć akcję

Użytkownicy aplikacji InPost Mobile mogą zgłaszać miejsca, w których brakuje defibrylatorów, oraz przekazywać swoje punkty lojalnościowe InCoiny na zakup kolejnych urządzeń. To prosty sposób, by bezpośrednio wesprzeć rozwój akcji i zwiększyć dostępność sprzętu ratującego życie.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to poważny problem zdrowia publicznego. W Polsce rocznie dochodzi do około 60 tysięcy przypadków NZK, z czego niemal 80 procent poza szpitalem. Kluczowe jest wykonanie defibrylacji w ciągu 3–5 minut od zdarzenia – wtedy szanse na przeżycie mogą wzrosnąć nawet do 50–70 procent.

