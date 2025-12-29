ZUS wypłaca emerytury w sześciu stałych terminach (1., 6., 10., 15., 20., 25. dnia miesiąca), a konkretną datę otrzymuje każdy emeryt w decyzji o przyznaniu świadczenia.

Jeśli termin wypłaty przypada na weekend lub święto, ZUS wypłaca świadczenie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę, co w 2026 roku będzie miało miejsce wielokrotnie.

Waloryzacja emerytur nastąpi 1 marca 2026 r., a pierwsze wyższe świadczenia zostaną wypłacone już w lutym; trzynasta emerytura będzie wypłacana wraz z kwietniowymi świadczeniami.

Artykuł zawiera szczegółowy harmonogram wypłat emerytur na każdy miesiąc 2026 roku, uwzględniający zmiany wynikające z dni wolnych od pracy, co pozwoli seniorom na precyzyjne planowanie budżetu.

Emerytury w 2026 roku: Kiedy spodziewać się wypłat?

Seniorzy i renciści z niecierpliwością oczekują informacji dotyczących terminów wypłat emerytur w 2026 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) regularnie publikuje harmonogram, który uwzględnia specyfikę każdego miesiąca, w tym dni świąteczne i weekendy, które mogą wpłynąć na daty przelewów. Przyjrzyjmy się bliżej, kiedy dokładnie można spodziewać się świadczeń, waloryzacji i dodatkowych wypłat, takich jak trzynasta emerytura.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz praktyką ZUS, świadczenia emerytalne są wypłacane w terminie określonym w decyzji o przyznaniu emerytury. Każda wypłata przypada na jeden z sześciu stałych dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. albo 25. dnia. ZUS informuje świadczeniobiorcę o terminie wypłaty w momencie przyznania emerytury.

Wyjątki od reguły – święta i weekendy a emerytura

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy przelew lub przekaz dociera do emeryta w innym terminie niż zwykle. Dzieje się tak, gdy dzień wypłaty emerytury przypada na sobotę, niedzielę lub święto. Wówczas ZUS przekazuje środki najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę. W 2026 roku takie sytuacje wystąpią kilkukrotnie, co warto wziąć pod uwagę planując domowy budżet.

1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że ZUS zrealizuje pierwsze styczniowe wypłaty z wyprzedzeniem. Osoby, których emerytura zwykle przysługuje na początku miesiąca, otrzymają środki jeszcze w końcówce grudnia – najpóźniej 31 grudnia, niezależnie od tego, czy świadczenie trafia na konto bankowe, czy jest dostarczane przez pocztę.

Przyspieszone wypłaty obejmą również osoby, których termin wypłaty przypada na 1., 6., 10. oraz 25. dzień miesiąca. Pozostali emeryci otrzymają świadczenia w standardowych terminach, czyli 15 i 20 stycznia.

Luty 2026: Kolejne zmiany w harmonogramie

Luty również przyniesie zmiany w terminach wypłat. Osobom, którym emerytura zwykle trafia na konto 1. dnia miesiąca, ZUS zrealizuje przelewy i przekazy jeszcze 31 stycznia. Przyspieszenia mogą spodziewać się także seniorzy z terminem wypłaty przypadającym na 15. dzień miesiąca, ponieważ świadczenie zostanie wypłacone o dwa dni wcześniej.

Waloryzacja świadczeń emerytalnych tradycyjnie ma miejsce 1 marca. W 2026 roku pierwsze wyższe emerytury wpłyną na konta seniorów już w lutym. 1 marca 2026 wypada w niedzielę, dlatego też przelewy i przekazy dla osób otrzymujących świadczenia pierwszego dnia miesiąca zostaną zrealizowane w piątek 27 lutego. Wcześniejszych wypłat spodziewać się mogą również seniorzy z terminem wypłaty przypadającym na 15. dzień miesiąca. Pieniądze otrzymają oni w piątek 13 marca. Pozostali emeryci otrzymają świadczenia w standardowych terminach.

Trzynasta emerytura w 2026 roku – kiedy wypłata?

Trzynasta emerytura w 2026 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie wypłacona razem z kwietniowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Ze względu na to, że Wielkanoc przypada 5 kwietnia, nie wszyscy seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze przed świętami.

Przed Wielkanocą trzynastkę dostaną osoby, których stały termin wypłaty przypada na 1. i 6 dzień miesiąca. 6 kwietnia 2026 roku to Poniedziałek Wielkanocny, dlatego seniorzy, którzy świadczenia otrzymują 6. dnia miesiąca, dostaną je już 3 kwietnia, w piątek. Wcześniejszej wypłaty mogą spodziewać się także seniorzy, do których emerytura wpływa 25. dnia miesiąca. W kwietniu 2026 otrzymają ją dzień wcześniej.

Szczegółowy harmonogram wypłat emerytur

Maj: Wcześniejsze przelewy otrzymają osoby z terminem na 1. dzień miesiąca – wypłata nastąpi 30 kwietnia z powodu Święta Pracy. Emerytury przypadające na 10 maja (niedziela) zostaną wypłacone 8 maja, natomiast pozostałe terminy pozostaną bez zmian.

Czerwiec: Świadczenia zaplanowane na 6 czerwca (sobota) trafią do seniorów 5 czerwca, a te z terminem 20 czerwca (sobota) – 19 czerwca.

Lipiec: Korekta obejmie wypłaty przypadające na 25 lipca (sobota), które zostaną zrealizowane 24 lipca, przy pozostałych datach bez zmian.

Sierpień: Emerytury z terminem 1 sierpnia (sobota) zostaną wypłacone jeszcze 31 lipca, a świadczenia przypadające na 15 sierpnia (sobota) – 14 sierpnia.

Wrzesień: Wcześniejsze wypłaty obejmą terminy 6 września (niedziela) – pieniądze trafią do seniorów 4 września – oraz 20 września (niedziela), z realizacją 18 września.

Październik: Zmiany dotkną wypłat z 10 października (sobota), które zostaną zrealizowane 9 października, oraz z 25 października (niedziela) – przelewy trafią 23 października.

Listopad: Z uwagi na Wszystkich Świętych przypadające 1 listopada (niedziela), emerytury zostaną wypłacone 30 października, natomiast świadczenia z terminem 15 listopada (niedziela) – 13 listopada.

Grudzień: Wcześniejsze wypłaty obejmą terminy 6 grudnia (niedziela) – realizacja 4 grudnia, 20 grudnia (niedziela) – realizacja 18 grudnia, a także 25 grudnia (Boże Narodzenie), w przypadku którego pieniądze trafią do seniorów już 23 grudnia. Pozostałe terminy w tych miesiącach nie ulegną zmianie.

Dzięki temu harmonogramowi seniorzy mogą lepiej planować swoje finanse i uniknąć nieporozumień związanych z terminami wypłat emerytur w 2026 roku. Warto regularnie sprawdzać komunikaty ZUS, aby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami.

