Zaniżone emerytury do poprawki: ZUS przeliczy świadczenia, ale nie wszystkim!

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-12-17 9:14

ZUS zapowiada automatyczne przeliczenie tzw. emerytur czerwcowych z lat 2009-2019. Operacja obejmie ponad 260 tys. seniorów, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu. Nie wszyscy jednak otrzymają wyrównanie od razu. Prezes ZUS ujawnił, kto będzie musiał poczekać na pieniądze.

Budynek ZUS w Szczecinie z zielonymi napisami ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie na białej fasadzie, obok nowoczesny szklany biurowiec. Temat istotny dla seniorów, o czym więcej przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Sheviakova Kateryna Budynek ZUS w Szczecinie z zielonymi napisami "ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie" na białej fasadzie, obok nowoczesny szklany biurowiec. Temat istotny dla seniorów, o czym więcej przeczytasz na Super Biznes.
  • ZUS automatycznie przeliczy emerytury czerwcowe z lat 2009-2019 dla ponad 260 tys. seniorów bez konieczności składania wniosku
  • Seniorzy walczący o wyrównania w sądach otrzymają przeliczone świadczenia dopiero po prawomocnym wyroku
  • Akcja ruszy w pierwszym kwartale 2026 roku, każdy emeryt otrzyma nową decyzję
  • Ustawa nie przewiduje wyrównań wstecznych za minione lata
Automatyczne przeliczenie emerytur czerwcowych od 2026 roku

ZUS rozpocznie w pierwszym kwartale przyszłego roku przeliczanie emerytur czerwcowych. Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, zapowiedział to w wywiadzie udzielonym dziennikowi Gazecie Prawnej. Operacja będzie prowadzona z urzędu. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani dokumentów.

Zakład sam wyda nowe decyzje i prześle je do ponad 260 tys. uprawnionych osób. Zmiana mechanizmu obliczania świadczeń wynika z nowej ustawy. Dotyczy emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019.

Proces sądowy opóźni wypłatę świadczeń

Zbigniew Derdziuk zapowiedział wyjątek od automatycznego przeliczenia. Osoby, które złożyły pozwy do sądu o wyrównanie emerytur, muszą poczekać na rozstrzygnięcie sprawy.

W sprawach, które toczą się przed sądem, decyzje nie będą wydawane do czasu uzyskania rozstrzygnięcia

- wyjaśnił prezes. Przeliczenie nastąpi dopiero po prawomocnym wyroku sądu. ZUS nie prowadzi statystyk dotyczących sądowych rozstrzygnięć w tej sprawie, więc nie wiadomo jak dużej grupy świadczeniobiorców to dotyczy.

Brak wyrównań za minione lata

Ustawa nie przewiduje wypłaty wyrównań wstecznych. Seniorzy otrzymają wyższe świadczenia dopiero od momentu wydania nowej decyzji przez ZUS. Część emerytów, zachęcana przez kancelarie prawne, zdecydowała się walczyć o pieniądze za przeszłe okresy w sądach.

ZUS obecnie odmawia wypłaty takich wyrównań z braku podstawy prawnej. Zakład nie ma możliwości wypłacenia dodatkowych środków za lata, kiedy emerytury były niższe.

ZUS w dobrej kondycji finansowej

Prezes Derdziuk poinformował także o sytuacji finansowej zakładu. Po trzech kwartałach 2025 roku ZUS wykorzystał o 16 mld zł mniej dotacji budżetowej niż zakładano. Powodem jest dobra ściągalność składek i rozwój gospodarki.

Liczba emerytów rosła wolniej niż przewidywano. Polacy decydują się na dłuższą pracę zawodową, a to przekłada się na ich  wyższe przyszłe świadczenia. Spadająca inflacja zmniejszyła koszty waloryzacji rent i emerytur.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025
