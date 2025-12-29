Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku wpłynie na podwyżkę składek ZUS dla przedsiębiorców.

Składki społeczne ZUS wzrosną o 8,6% w porównaniu do 2025 roku

Przedsiębiorcy na preferencyjnym ZUS zapłacą rocznie o 1570 zł więcej.

Wysokie obciążenia ZUS to jedna z największych obaw polskich przedsiębiorców.

ZUS 2026 przedsiębiorcy w obliczu nowych obciążeń

W 2026 roku minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 4806 zł brutto. Jak pisze Forsal.pl, to oznacza wzrost składek ZUS i podatków pracownika do 2184,43 zł (z czego sama składka ZUS bez składki zdrowotnej wyniesie 1926,76 zł), i tym samym wzrost kosztów zatrudniania o 168,78 zł miesięcznie.

To nie wszystko, bo wzrosną także stawki preferencyjnego ZUS, czyli ulgowej składki, którą płacą przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Oskładkowanie również zależy od płacy minimalnej, a konkretnie od 30 proc. tej kwoty. Tym samym stawka wzrośnie o 130,87 zł miesięcznie (1570,44 zł) rocznie.

Składka zdrowotna w 2026 roku

W 2026 roku składka zdrowotna wzrośnie do 432,54 zł miesięcznie. Forsal.pl zauważa, że w 2025 roku składka zdrowotna wynosiła 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku wrócą stare zasady naliczania składki, które wynoszą 9 proc. od pełnego minimalnego wynagrodzenia, nie tylko jego 3/4.

Tym samym przy wynagrodzeniu minimalnym wysokości 4806 zł, przedsiębiorca będzie musiał odprowadzać do ZUS przynajmniej 432,54 zł, czyli o 117,58 zł miesięcznie więcej niż w 2025 roku.

Przedsiębiorcy obawiają się wyższych obciążeń w 2026 roku

Jak wynika z raportu "Bieżące obawy i lęki mikrofirm oraz małych przedsiębiorstw w Polsce. I kwartał 2025 r." przytoczonego przez Forsal.pl, wzrost obciążeń to jedna z głównych obaw przedsiębiorców. Aż 37,9 proc. badanych wskazało, że niepokoi ich rosnące opodatkowanie, a 30,1 proc. obawia się podniesienia składek ZUS. Z kolei 21,2 proc. martwi się o utratę płynności finansowej.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025