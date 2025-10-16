Nie płać ZUS-u przez miesiąc! Przedsiębiorcy mają ostatnią szansę na wakacje składkowe

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-16 12:48

Raz w roku przedsiębiorcy mogą zrobić sobie miesiąc przerwy w płaceniu składek do ZUS! Ale uwaga: czas ucieka - przypomina serwis infor.pl. Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, trzeba złożyć wniosek w odpowiednim terminie – najpóźniej w październiku lub listopadzie 2025 roku. Sprawdź, kto może liczyć na ulgę i jak z niej skorzystać.

Uśmiechnięty przedsiębiorca w okularach i szarej marynarce, wykonujący gest OK, symbolizujący zadowolenie z wakacji składkowych ZUS. Obok w kółku widoczne banknoty i monety z napisem ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co wskazuje na ulgę finansową. Więcej o tej ważnej kwestii dla firm przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Dragana Gordic Uśmiechnięty przedsiębiorca w okularach i szarej marynarce, wykonujący gest "OK", symbolizujący zadowolenie z wakacji składkowych ZUS. Obok w kółku widoczne banknoty i monety z napisem "ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych", co wskazuje na ulgę finansową. Więcej o tej ważnej kwestii dla firm przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  •  Raz w roku przedsiębiorca może nie płacić składek ZUS (oprócz zdrowotnej), oszczędzając na ubezpieczeniach społecznych.
  •  Ulga przysługuje właścicielom firm zatrudniającym do 10 osób, z przychodem do 2 mln euro, i jest pomocą de minimis.
  •  Wniosek należy złożyć online przez PUE ZUS z wyprzedzeniem; deadline na 2025 rok to 30 listopada.
  •  Mimo zwolnienia, trzeba złożyć deklarację i raport, a prawa do świadczeń są zachowane, bo składki pokrywa państwo.

Wakacje składkowe – miesiąc bez ZUS-u

 Każdy przedsiębiorca może raz w roku zafundować sobie wakacje od składek ZUS. Wystarczy wybrać jeden miesiąc, w którym nie zapłaci składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwolnienie obejmuje składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ulga dotyczy jednak tylko właściciela firmy – jeśli zatrudnia pracowników, ich składki trzeba nadal opłacać.

Nie obejmuje ona również składki zdrowotnej, która trafia do NFZ. Choć wielu przedsiębiorców liczyło na pełne zwolnienie, ZUS przypomina, że wakacje składkowe „to nie przerwa w prowadzeniu działalności, lecz finansowy oddech”.

Kto może zafundować sobie wakacje składkowe?

Nie każdy może skorzystać z tej ulgi. ZUS jasno określa, że przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

* w poprzednim miesiącu być objętym ubezpieczeniami społecznymi z tytułu działalności,

* zatrudniać maksymalnie 10 osób,

* mieć przychód do 2 milionów euro w jednym z dwóch ostatnich lat,

* nie prowadzić działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Co więcej, ulga jest pomocą de minimis – jeśli przedsiębiorca wykorzystał już limit tej pomocy (czyli 300 tys. euro w ciągu 3 lat), nie może ubiegać się o zwolnienie.

Ostatni moment na złożenie wniosku 

ZUS podkreśla, że wniosek trzeba złożyć z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz mieć wolny listopad, złóż dokumenty w październiku. A jeśli marzy Ci się grudniowy odpoczynek od składek – masz czas tylko do 30 listopada 2025 r..

Wnioski złożone w grudniu dotyczą już stycznia 2026, więc nie będą dotyczyć bieżącego roku.

Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe w ZUS?

Wniosek składa się wyłącznie online – przez PUE ZUS. Po zalogowaniu należy przejść do sekcji „Kreatory wniosku”, wybrać „RWS – wakacje składkowe” i uzupełnić dane.

Dokument można podpisać profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez aplikację mObywatel. Wniosek złoży także pełnomocnik posiadający formularz ZUS PEL.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków i dokumenty dotyczące pomocy de minimis. Nie zapomnij jednak, że mimo zwolnienia z płatności, nadal musisz przesłać do ZUS deklarację rozliczeniową i raport miesięczny.

Na decyzję czeka się zwykle do miesiąca, a w wyjątkowych przypadkach nawet do dwóch miesięcy. .

Złote Laury 2025 - dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski

Polecany artykuł:

Polacy znaleźli sposób na ominęcie uciążliwego podatku! Tak go unikniesz
WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Pytanie 1 z 15
Co to jest PKB?
QUIZ PRL. Waloryzacja, inflacja, deflacja. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEDSIĘBIORCY
ZUS
SKŁADKI ZUS