Raz w roku przedsiębiorca może nie płacić składek ZUS (oprócz zdrowotnej), oszczędzając na ubezpieczeniach społecznych.

Ulga przysługuje właścicielom firm zatrudniającym do 10 osób, z przychodem do 2 mln euro, i jest pomocą de minimis.

Wniosek należy złożyć online przez PUE ZUS z wyprzedzeniem; deadline na 2025 rok to 30 listopada.

Mimo zwolnienia, trzeba złożyć deklarację i raport, a prawa do świadczeń są zachowane, bo składki pokrywa państwo.

Wakacje składkowe – miesiąc bez ZUS-u

Każdy przedsiębiorca może raz w roku zafundować sobie wakacje od składek ZUS. Wystarczy wybrać jeden miesiąc, w którym nie zapłaci składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwolnienie obejmuje składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ulga dotyczy jednak tylko właściciela firmy – jeśli zatrudnia pracowników, ich składki trzeba nadal opłacać.

Nie obejmuje ona również składki zdrowotnej, która trafia do NFZ. Choć wielu przedsiębiorców liczyło na pełne zwolnienie, ZUS przypomina, że wakacje składkowe „to nie przerwa w prowadzeniu działalności, lecz finansowy oddech”.

Kto może zafundować sobie wakacje składkowe?

Nie każdy może skorzystać z tej ulgi. ZUS jasno określa, że przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

* w poprzednim miesiącu być objętym ubezpieczeniami społecznymi z tytułu działalności,

* zatrudniać maksymalnie 10 osób,

* mieć przychód do 2 milionów euro w jednym z dwóch ostatnich lat,

* nie prowadzić działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Co więcej, ulga jest pomocą de minimis – jeśli przedsiębiorca wykorzystał już limit tej pomocy (czyli 300 tys. euro w ciągu 3 lat), nie może ubiegać się o zwolnienie.

Ostatni moment na złożenie wniosku

ZUS podkreśla, że wniosek trzeba złożyć z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz mieć wolny listopad, złóż dokumenty w październiku. A jeśli marzy Ci się grudniowy odpoczynek od składek – masz czas tylko do 30 listopada 2025 r..

Wnioski złożone w grudniu dotyczą już stycznia 2026, więc nie będą dotyczyć bieżącego roku.

Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe w ZUS?

Wniosek składa się wyłącznie online – przez PUE ZUS. Po zalogowaniu należy przejść do sekcji „Kreatory wniosku”, wybrać „RWS – wakacje składkowe” i uzupełnić dane.

Dokument można podpisać profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez aplikację mObywatel. Wniosek złoży także pełnomocnik posiadający formularz ZUS PEL.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków i dokumenty dotyczące pomocy de minimis. Nie zapomnij jednak, że mimo zwolnienia z płatności, nadal musisz przesłać do ZUS deklarację rozliczeniową i raport miesięczny.

Na decyzję czeka się zwykle do miesiąca, a w wyjątkowych przypadkach nawet do dwóch miesięcy. .

