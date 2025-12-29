ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie, działająca od 1926 roku, była jednym z najstarszych i największych zakładów mleczarskich w Polsce.

Po latach rozwoju i eksportu, firma ogłosiła upadłość w 2018 roku z powodu embarga rosyjskiego i zarzutów o niekorzystne zarządzanie.

Upadłość doprowadziła do straty ponad 60 mln zł i poszkodowała ponad 1,1 tys. osób.

Obecnie syndyk sprzedaje nieruchomości firmy o wartości ponad 17 mln zł, aby spłacić wierzycieli.

Upadłość mleczarni w Rypinie: historia spółdzielni liczącej ponad 90 lat

ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie była jednym z najstarszych zakładów przetwórstwa mleka w regionie. Działała od 1926 roku, a jej początki wiązały się z inicjatywą lokalnego środowiska rolniczego. Przez dekady firma rozwijała park maszynowy i zwiększała moce przerobowe, budując pozycję nie tylko na rynku krajowym. Przełomem dla profilu produkcji okazało się wsparcie po II wojnie światowej – przekazane urządzenia do wytwarzania mleka w proszku umożliwiły specjalizację, która przez lata napędzała inwestycje i modernizacje.

Rozwój produkcji UHT oraz sery

W latach 90. spółdzielnia intensywnie inwestowała w infrastrukturę – powstały magazyny wyrobów gotowych, uruchomiono masłownię i wdrożono produkcję UHT, czyli mleka poddanego krótkiej obróbce cieplnej w temperaturze 135–150°C, co znacząco wydłuża jego trwałość.

W 2000 roku zakład uzyskał uprawnienia eksportowe do państw Unii Europejskiej, a w kolejnych latach poszerzał ofertę, uruchamiając m.in. produkcję serów (start w kwietniu 2005 roku). W 2009 roku ROTR była 9. największą spółdzielnią mleczarską w Polsce, jednak kilka lat później sytuacja finansowa zaczęła się gwałtownie pogarszać. Ostatecznie 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość firmy.

Syndyk wystawił nieruchomości w Rypinie

W ramach postępowania upadłościowego rozpoczęto sprzedaż majątku, w tym gruntów i zabudowań. Syndyk poinformował o możliwości składania ofert na zakup nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży są tereny o łącznej powierzchni 88 440 mkw., a minimalna cena za całość wynosi 17 075 000 zł. Dopuszczono składanie ofert na wydzielone kompleksy, ale pierwszeństwo otrzyma propozycja obejmująca cały pakiet. Wadium ustalono na poziomie 10% ceny wywoławczej.

Przyczyny bankructwa ROTR: embargo i zarzuty prokuratury

Na sytuację spółdzielni wpływać miały czynniki rynkowe, w tym embargo ograniczające sprzedaż na rynek rosyjski, który miał obejmować około 30% przerabianego mleka. Równolegle prokuratura postawiła byłemu prezesowi zarzuty dotyczące niekorzystnego zarządzania majątkiem – wskazano stratę o wartości ponad 60,34 mln zł. W wyniku upadłości poszkodowanych miało zostać ponad 1,1 tys. osób.

Po ogłoszeniu bankructwa zakład próbował utrzymać działalność usługową dla zewnętrznych podmiotów, jednak kolejne próby sprzedaży całości – nawet po obniżkach ceny – nie przyniosły efektu.

