Jachty i sauny za pieniądze z KPO? Prokuratura Europejska wkracza do akcji

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-14 20:18

Jachty, sauny i wirtualne strzelnice za unijne miliony z KPO? Branża HoReCa miała dostać pieniądze na odbudowę po kryzysie, a pojawiają się doniesienia o finansowaniu luksusów. Prokuratura Europejska wchodzi do gry, a rząd zapowiada bezlitosne rozliczenia winnych.

Kontrowersje wokół wydatków z KPO. Dotacje przeznaczali na jachty i kursy brydża. Internauci wściekli

Autor: pixabay, zdjęcie ilustracyjne
  • Europejska Prokuratura (EPPO) bada doniesienia o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z KPO, zwłaszcza w branży HoReCa.
  • Premier Tusk zapowiedział, że nie zaakceptuje marnotrawstwa, a Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała sprawę do EPPO.
  • W związku z wątpliwościami odwołano prezes PARP, a wypłaty dla branży HoReCa zostały wstrzymane do czasu weryfikacji umów.

Śledztwo w sprawie dotacji z KPO

Jak poinformowała rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet, europejska prokuratura może wszcząć lub odmówić wszczęcia postępowania, ale sama nie prowadzi działań wykrywczych. Zawiadomienia o możliwych nadużyciach muszą zgłaszać władze krajowe, służby lub obywatele. Do podjęcia decyzji o śledztwie przyczyniły się doniesienia mediów i wpisy w serwisie X, w których wskazywano na przypadki finansowania z KPO luksusowych wydatków w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Reakcje polityków i działania krajowych organów

Premier Donald Tusk zapowiedział, że „nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO” i w razie potwierdzenia nadużyć oczekuje szybkich decyzji o cofnięciu dotacji. Prokuratura Regionalna w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające, a następnie przekazała sprawę do EPPO.

Kontrole i zmiany w PARP

W związku z ujawnionymi wątpliwościami w lipcu odwołano prezes PARP Katarzynę Duber-Stachurską – poinformował wiceminister funduszy Jan Szyszko. Agencja prowadzi obecnie kontrole, których pierwsze wyniki mają być znane we wrześniu. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że wypłaty dla branży HoReCa zostaną wstrzymane do czasu zakończenia weryfikacji umów.

Skala wsparcia z KPO dla HoReCa

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie ruszył w maju 2024 r., drugi – w lipcu. Zakończono go w październiku 2024 r. Według danych PARP, podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami, a do końca lipca 2025 r. wypłacono 110 mln zł z planowanej puli 1,24 mld zł.

KPO – kluczowy program odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności obejmuje 57 inwestycji i 54 reformy, przewidując dla Polski 59,8 mld euro z UE – w tym 25,27 mld euro w dotacjach i 34,54 mld euro w pożyczkach. Do tej pory Polska otrzymała 67 mld zł, a kolejna transza spodziewana jest jesienią.

KPO MIAŁO INNY CEL

