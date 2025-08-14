Afera KPO pogrąży branżę HoReCa? To może zaprzepaścić odbicie po pandemii

Marta Kowalska
2025-08-14 8:55

Branża HoReCa, po trudnym okresie pandemii, zaczęła wreszcie nadrabiać straty. Jednak afera z wypłatami dotacji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mogą pokrzyżować "odbicie" wielu przedsiębiorcom.

  • Branża HoReCa po pandemii zaczęła nadrabiać straty, notując wzrosty w 2024 roku.
  • Problemy z wypłatami dotacji z KPO mogą zahamować ten pozytywny trend.
  • Wstrzymanie finansowania uderzy przede wszystkim w mniejsze obiekty turystyczne.
  • Afera z dotacjami może negatywnie wpłynąć na wizerunek całej branży HoReCa.

Pandemia mocno uderzyła w branżę HoReCa. Odbicie następowało powoli

Branża HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie) szczególnie dotkliwie odczuła skutki pandemii COVID-19. Dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wskazują, że ponad 60% firm z tego sektora zanotowało znaczny spadek obrotów i przychodów. Wiele przedsiębiorstw stanęło na skraju bankructwa, a część z nich musiała zakończyć działalność.

Jednak sytuacja zaczęła się poprawiać wraz z oddalaniem się pandemii. „Puls Biznesu” informuje, że "im dalej od pandemii, tym kondycja była lepsza". Raport „Rynek HoReCa w Polsce 2025”, opracowany przez PMR Market Experts by Hume’s Institute, wskazuje na wzrost rynku HoReCa o 9% w 2024 roku. Optymistyczne nastroje potwierdzają również dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które pokazują, że w lipcu tego roku nastroje w tym sektorze były wyraźnie lepsze, a część barier w prowadzeniu biznesu zaczęła tracić na znaczeniu.

Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitora, zauważa, że sytuacja finansowa firm z branży HoReCa ulegała poprawie: "- Ubywa niesolidnych dłużników i łącznych zaległości. Spada też średni zaległy dług spoczywający na jednej firmie zarówno w branży gastronomicznej, jak i noclegowej".

KPO może utrudnić odbicie HoReCa po pandemii

Optymistyczny trend może zostać zahamowany przez problemy z dotacjami z KPO. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego (MFiRR) wypłaciło dotychczas firmom 110 mln zł z puli 1,2 mld zł przeznaczonych na program sektorowy. Zawarto ponad 3 tys. umów. Obecnie MFiRR wstrzymuje wypłaty z KPO dla firm z sektora HoReCa do czasu skontrolowania umów i wyjaśnienia, czy są w nich nieprawidłowości – informuje „Puls Biznesu”.

Wstrzymanie wypłat dotacji z KPO rodzi poważne obawy wśród przedsiębiorców. Paula Gajkowska, menedżerka nadmorskiego obiektu M2 Resort Wellness & Spa, podkreśla, że dla wielu firm z sektora turystycznego wstrzymanie lub ograniczenie dalszego finansowania „uderzy zwłaszcza w mniejsze obiekty, które liczyły na tę pomoc”. Dodaje również, że cała branża, również te firmy, które nie korzystały z funduszy, ucierpi wizerunkowo.

