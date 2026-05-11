Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą! Wszystko wskazuje na to, że rząd po raz kolejny przedłuży program „Ceny Paliw Niżej”. Oznacza to, że nadal mają obowiązywać niższy VAT, obniżona akcyza i maksymalne ceny paliw na stacjach. Powód? Sytuacja na świecie wciąż jest napięta, a ceny ropy mogą znowu wystrzelić.
Minister energii Miłosz Motyka w TVP Info przyznał wprost, że decyzja jest praktycznie przesądzona.
"Wszystko wskazuje na to, że program CPN będzie przedłużony na kolejne dwa tygodnie" – powiedział szef resortu.
Rząd tłumaczy, że bez tego programu Polaków czekałaby kolejna fala drożyzny. Chodzi nie tylko o paliwo, ale także o ceny żywności, usług i transportu.
"Mielibyśmy szalejącą inflację i powrót do bardzo wysokich cen" – alarmował Motyka.
Obecnie litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,30 zł, benzyna 98 – 6,81 zł, a diesel 6,93 zł. To efekt obniżki VAT z 23 do 8 proc. oraz cięcia akcyzy niemal do minimum dopuszczalnego przez Unię Europejską.
Problem w tym, że sytuacja na świecie wciąż jest daleka od stabilnej. Chodzi przede wszystkim o konflikt wokół Iranu i blokadę cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Choć od kwietnia obowiązuje rozejm między USA a Iranem, napięcie nadal jest ogromne.
Rząd już szykuje plan, jak sfinansować dalsze dopłaty do paliwa. Minister energii zapowiedział, że w grę może wejść podatek od nadzwyczajnych zysków wielkich koncernów.
Na celowniku może znaleźć się Orlen. Minister finansów Andrzej Domański zapowiadał niedawno, że wpływy z takiego podatku mogą przekroczyć nawet 4 miliardy złotych.
Motyka uspokaja jednak, że budżet państwa ma wytrzymać koszty programu.
"To ogromne wyzwanie, ale mamy przygotowane rozwiązania" – zapewnił minister.
Na razie kierowcy mogą więc spać spokojniej. Wszystko wskazuje na to, że tankowanie jeszcze przez jakiś czas nie uderzy mocniej po kieszeniach.
