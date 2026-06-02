Kiedy zaczną się wyjazdy na czerwcówkę 2026? Najgorsze godziny dla kierowców

Planowanie podróży warto zacząć od spojrzenia w kalendarz. Boże Ciało w 2026 roku wypada 4 czerwca, co dla wielu oznacza okazję do dłuższego odpoczynku. Niestety, doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że wzmożony ruch na drogach wylotowych z największych polskich aglomeracji zaczyna się znacznie wcześniej. Jeśli planujesz wyjechać z miasta, przygotuj się na to, że pierwsze poważne zatory mogą pojawić się już w środę, 3 czerwca, w godzinach popołudniowych, gdy tylko większość osób skończy pracę.

Szczyt komunikacyjny w środę to nie tylko wyzwanie dla cierpliwości, ale też realne ryzyko spędzenia kilku dodatkowych godzin w aucie. Najgorzej sytuacja może wyglądać na trasach wyjazdowych z Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Poznania. Jeśli masz taką możliwość, rozważ wyruszenie w drogę we wczesnych godzinach porannych w środę lub poczekaj do późnego wieczora, kiedy natężenie ruchu nieco spadnie. Pamiętaj, że czwartek rano również będzie obciążony, bo do kierowców dołączą osoby, które zdecydowały się na wyjazd w samo święto.

Ostatecznym wyzwaniem logistycznym będą powroty. Planowanie podróży powrotnej w niedzielę, 7 czerwca, wymaga sporo sprytu. Największe korki tworzą się zazwyczaj po godzinie 15:00, kiedy większość wczasowiczów opuszcza pensjonaty i hotele. Aby ominąć popołudniowy zator na trasach wlotowych do dużych miast, dobrym pomysłem jest wyjazd wczesnym rankiem lub po kolacji, kiedy fala samochodów zdąży się już rozjechać.

Zamknięte ulice w Boże Ciało. Gdzie uważać na procesje?

Czwartek, 4 czerwca, to dzień, w którym musisz liczyć się z utrudnieniami nawet jeśli nie planujesz dalekiej trasy. Tradycyjne procesje religijne przechodzą przez ulice niemal każdej polskiej miejscowości. Zazwyczaj główne uroczystości odbywają się między godziną 9:00 a 13:00. W tym czasie wiele dróg, w tym również te o statusie krajowym czy wojewódzkim, może zostać czasowo wyłączonych z ruchu. W centrach miast policja i służby porządkowe będą kierować na objazdy, co często generuje chaos i nagłe spowolnienia.

Osoby korzystające z komunikacji miejskiej również powinny zachować czujność. Autobusy i tramwaje w czasie trwania procesji często zmieniają swoje trasy lub są wstrzymywane przez nadzór ruchu. Jeśli musisz dotrzeć na konkretną godzinę, na przykład na dworzec czy lotnisko, zaplanuj podróż z dużym wyprzedzeniem. Najlepiej unikać przejazdu przez ścisłe centra miast w godzinach okołopołudniowych, bo to właśnie wtedy blokady są najbardziej odczuwalne dla lokalnego ruchu i transportu publicznego.

Które trasy w Polsce staną w korkach?

Gdzie korki będą najbardziej uciążliwe? Kierunek północny tradycyjnie przeżyje oblężenie. Trasa A1 oraz droga ekspresowa S3 to główne arterie, które w stronę Bałtyku zapełniają się błyskawicznie. Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na obwodnicę Trójmiasta oraz drogi prowadzące bezpośrednio na Półwysep Helski. Wąskie gardła w tych rejonach potrafią skutecznie unieruchomić tysiące samochodów na wiele godzin, zwłaszcza przy słonecznej pogodzie, która przyciąga turystów nad polskie morze.

Równie trudna sytuacja czeka podróżujących na południe kraju. Słynna Zakopianka oraz autostrada A4 to miejsca, gdzie zatory są niemal pewne. Szczególnie odcinek między Krakowem a Zakopanem bywa krytyczny w czwartkowe przedpołudnie oraz podczas powrotów w niedzielę. Warto regularnie śledzić komunikaty GDDKiA dotyczące punktowych utrudnień lub wypadków, ponieważ nawet niewielka kolizja na tak obciążonych trasach może doprowadzić do wielokilometrowych zatorów.

Koszmar na granicach. W tych miejscach uzbrój się w cierpliwość

Jeśli twoje plany obejmują wyjazd za granicę, szczególnie w stronę Niemiec, uzbrój się w ogromne pokłady cierpliwości. Na przejściu granicznym w Świecku regularnie tworzą się potężne korki, które w okresach świątecznych potrafią paraliżować autostradę A2. Wynika to z utrzymywanych kontroli granicznych oraz faktu, że w Boże Ciało obowiązują ograniczenia w ruchu dla samochodów ciężarowych. Kumulacja aut osobowych i ciężarówek czekających na zakończenie zakazu jazdy tworzy trudne warunki dla płynności ruchu.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź aktualną sytuację na granicach w portalach transportowych. Niekiedy warto nadłożyć drogi i wybrać alternatywne przejście, choć w czasie tak dużego natężenia ruchu nie zawsze gwarantuje to szybszy przejazd. Sytuacja na drogach jest zawsze dynamiczna, dlatego nie polegaj wyłącznie na nawigacji. Twoja czujność i sprawdzanie komunikatów o nagłych zdarzeniach drogowych mogą uratować twój cenny wolny czas i pozwolić ci uniknąć najbardziej uciążliwych przestojów.