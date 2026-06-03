Czy McDonald's jest otwarty w Boże Ciało? Godziny otwarcia McDonald'sa 4 czerwca 2026

Czy McDonald jest otwarty w Boże Ciało? Mamy dobre wieści

W dni ustawowo wolne od pracy, takie jak 4 czerwca 2026 roku, obowiązują w Polsce surowe ograniczenia handlu. Wiele osób zadaje sobie więc naturalne pytanie, czy McDonald's jest otwarty w boże ciało, obawiając się zamkniętych drzwi. Na szczęście polskie prawo przewiduje wyraźne wyjątki dla branży gastronomicznej. Zdecydowana większość restauracji pod szyldem złotych łuków będzie tego dnia przyjmować wygłodniałych gości.

Musisz jednak pamiętać o jednym istotnym szczególe. Zdecydowana większość lokali tej sieci działa na zasadzie franczyzy. Oznacza to, że ostateczną decyzję o otwarciu punktu w dzień świąteczny podejmuje jego prywatny właściciel. W praktyce jednak franczyzobiorcy rzadko rezygnują z utargu w dni wolne, kiedy ruch turystyczny jest wzmożony, dlatego większość wolnostojących restauracji i popularnych punktów przy autostradach będzie funkcjonować bez większych zakłóceń.

Godziny otwarcia McDonald's 4 czerwca 2026

Choć większość lokali zaprosi nas na posiłek, ich standardowy harmonogram pracy może ulec sporej modyfikacji. Z pewnością liczysz na konkretne i stałe godziny dla wszystkich punktów. Prawda jest jednak taka, że nie ma jednego ogólnopolskiego rozkładu jazdy. Wiele restauracji decyduje się na skrócenie czasu pracy, otwierając się nieco później (na przykład od godziny 11:00) i zamykając wcześniej (o 22:00 lub 23:00). Złotą zasadą, która zaoszczędzi Ci rozczarowania, jest upewnienie się przed samym wyjazdem. Jak to najłatwiej sprawdzić?

Skorzystaj z oficjalnej aplikacji mobilnej sieci i zajrzyj do zakładki z mapą lokali.

Sprawdź aktualne godziny na polskiej stronie internetowej w narzędziu lokalizatora restauracji.

Zwróć uwagę na papierowe komunikaty, które często są wywieszane na drzwiach wejściowych na kilka dni przed długim weekendem.

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

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Uwaga na galerie handlowe! Gdzie na pewno nie zjesz burgera?

Planując świąteczny posiłek w drodze powrotnej z procesji czy rodzinnej wycieczki, koniecznie weź pod uwagę fizyczną lokalizację samej restauracji. O ile wolnostojące budynki i punkty obsługujące ruch samochodowy będą w większości otwarte, o tyle jest jedno miejsce, w którym na sto procent natrafisz na opuszczone rolety.

Mowa oczywiście o galeriach i centrach handlowych. Ponieważ podlegają one bezwzględnemu zakazowi handlu, są w święta państwowe i kościelne całkowicie zamknięte dla odwiedzających. Dotyczy to również znajdujących się w nich stref gastronomicznych (tzw. food courtów). Jeśli masz ochotę na szybki obiad 4 czerwca 2026 roku, celuj w restauracje wyposażone w okienko Drive Thru lub te zlokalizowane w centrach miast, które posiadają niezależne wejście prosto z ulicy.