Czy w Boże Ciało są otwarte sklepy? Tak pracuje handel 4 czerwca 2026

Zamknięte markety i galerie handlowe. Zrób zapasy wcześniej

Boże Ciało to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy. W 2026 roku to ruchome święto przypada na czwartek, 4 czerwca. Oznacza to, że obowiązują tego dnia restrykcyjne przepisy dotyczące zakazu handlu. Jeśli zastanawiasz się, czy sklepy w Boże Ciało są otwarte, odpowiedź w przypadku dużych sieci handlowych jest jednoznaczna: tego dnia zrobienie pełnych zakupów spożywczych będzie niemożliwe.

Zamknięte pozostaną popularne dyskonty i hipermarkety, takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Dino. Nie zrobisz również zakupów w galeriach handlowych ani marketach budowlanych. Jeśli planujesz dłuższą wyprawę, spotkanie ze znajomymi lub rodzinnego grilla, koniecznie zaplanuj wizytę w supermarkecie do środy, 3 czerwca. Wiele z nich wydłuża tego dnia godziny otwarcia, aby rozładować wzmożony ruch klientów tuż przed świętem.

Gdzie uratujesz sytuację 4 czerwca? Wyjątki od zakazu handlu

Zabrakło Ci ketchupu, chleba na śniadanie albo musztardy do kiełbasy? Prawo przewiduje na szczęście kilkadziesiąt wyjątków od zakazu, które mogą okazać się zbawienne. Mimo zaostrzonych przepisów, bez większego problemu zrobisz drobne sprawunki. Otwarte mogą być placówki, w których za ladą stanie sam właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. W czwartek, 4 czerwca, zakupy zrobisz w następujących miejscach:

sklepy osiedlowe działające na zasadzie franczyzy (np. Żabka, Carrefour Express, Lewiatan) – to od właściciela zależy, czy i w jakich godzinach punkt będzie czynny,

stacje paliw – to jedno z najpewniejszych miejsc na zakup napojów, przekąsek, a także węgla i podpałki na grilla,

apteki dyżurujące,

sklepiki na dworcach kolejowych, autobusowych i lotniskach,

niektóre piekarnie, cukiernie oraz kawiarnie.

Warto pamiętać, że małe punkty handlowe w święta często skracają swoje godziny pracy, np. od 10:00 do 18:00. Zanim wyruszysz na poszukiwania otwartego sklepu, dobrze jest sprawdzić powiadomienia na witrynie swojego lokalnego punktu lub na grupie osiedlowej.

Co po święcie? Handel w piątek i weekend

Długi weekend czerwcowy dla wielu osób oznacza wzięcie urlopu w piątek, 5 czerwca. Warto jednak wiedzieć, że z perspektywy kalendarza handlowego jest to absolutnie normalny, roboczy dzień. Jeśli w Boże Ciało wyczerpiesz swoje zapasy, w piątek rano wszystkie supermarkety, dyskonty i galerie handlowe wrócą do standardowych godzin funkcjonowania.

Pełne koszyki bez problemu napełnisz również w sobotę, 6 czerwca. Pamiętaj jednak, by nie odkładać poweekendowych uzupełnień lodówki na niedzielę. 7 czerwca 2026 roku to niedziela niehandlowa, co oznacza, że sklepy znów się zamkną, a my będziemy musieli bazować wyłącznie na stacjach benzynowych i osiedlowych franczyzach.