Trujące metale w produktach z popularnej sieci. GIS wycofuje produkt ze sklepów

Spis treści
W sklepach wykryto metale ciężkie w szklankach
Klienci sieci KiK powinni sprawdzić swoje kuchenne szafki. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne dotyczące szklanek sprzedawanych w sklepach tej sieci. Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykazała, że z produktu mogą uwalniać się niebezpieczne metale ciężkie – ołów i kadm.
Niebezpieczne substancje w naczyniach
Jak poinformował GIS, badania wykazały migrację z obrzeża szklanek związków ołowiu i kadmu. To substancje, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwłaszcza jeśli mają kontakt z żywnością lub napojami.
Ostrzeżenie dotyczy szklanek oznaczonych numerem partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003.
GIS apeluje: nie używaj tych szklanek
Sanepid wydał jednoznaczne zalecenie dla osób, które kupiły wskazany produkt. Szklanki nie powinny być wykorzystywane do kontaktu z żywnością ani napojami.
„Związki ołowiu i kadmu uwalniające się z obrzeża naczyń stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka” – podkreślono w komunikacie GIS.
Produkt wycofany ze sprzedaży
Dystrybutorem towaru w Polsce jest spółka KIK Textil. Firma zdecydowała o wycofaniu produktu ze sprzedaży.
Jak przekazano w komunikacie, działania podjęto z ostrożności. Obecnie trwają także ustalenia dotyczące badań produktu przed jego wprowadzeniem na rynek.
Sanepid monitoruje sytuację
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej poinformowały dystrybutora o wynikach kontroli i na bieżąco nadzorują proces wycofywania wadliwej partii ze sklepów.
Klienci, którzy posiadają wskazane szklanki, powinni sprawdzić oznaczenia produktu i niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.