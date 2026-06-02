Trujące metale w produktach z popularnej sieci. GIS wycofuje produkt ze sklepów

W sklepach wykryto metale ciężkie w szklankach

Klienci sieci KiK powinni sprawdzić swoje kuchenne szafki. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne dotyczące szklanek sprzedawanych w sklepach tej sieci. Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykazała, że z produktu mogą uwalniać się niebezpieczne metale ciężkie – ołów i kadm.

Niebezpieczne substancje w naczyniach

Jak poinformował GIS, badania wykazały migrację z obrzeża szklanek związków ołowiu i kadmu. To substancje, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwłaszcza jeśli mają kontakt z żywnością lub napojami.

Ostrzeżenie dotyczy szklanek oznaczonych numerem partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003.

GIS apeluje: nie używaj tych szklanek

Sanepid wydał jednoznaczne zalecenie dla osób, które kupiły wskazany produkt. Szklanki nie powinny być wykorzystywane do kontaktu z żywnością ani napojami.

„Związki ołowiu i kadmu uwalniające się z obrzeża naczyń stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka” – podkreślono w komunikacie GIS.

Produkt wycofany ze sprzedaży

Dystrybutorem towaru w Polsce jest spółka KIK Textil. Firma zdecydowała o wycofaniu produktu ze sprzedaży.

Jak przekazano w komunikacie, działania podjęto z ostrożności. Obecnie trwają także ustalenia dotyczące badań produktu przed jego wprowadzeniem na rynek.

Sanepid monitoruje sytuację

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej poinformowały dystrybutora o wynikach kontroli i na bieżąco nadzorują proces wycofywania wadliwej partii ze sklepów.

Klienci, którzy posiadają wskazane szklanki, powinni sprawdzić oznaczenia produktu i niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.

