Kupujesz na Temu? Możesz mieć w domu groźne produkty. Jest gigantyczna kara od Unii

Dlaczego Temu zostało ukarane?

Decyzja Komisji Europejskiej jest efektem dochodzenia, które wykazało, że Temu nie chroniło w wystarczający sposób swoich klientów. Zgodnie z unijnym Aktem o usługach cyfrowych (DSA), tak duże platformy internetowe muszą analizować ryzyko i zapobiegać sprzedaży nielegalnych towarów. W ocenie urzędników, firma zlekceważyła te obowiązki.

Raport przedstawiony przez Temu w 2024 roku został uznany za zbyt ogólny i niewystarczający. Co gorsza, platforma miała zaniżać skalę problemu i częstotliwość, z jaką klienci natykali się na niebezpieczne produkty. Komisja zarzuciła firmie również, że nie oceniła, jak jej systemy rekomendacji i współpraca z influencerami mogą przyczyniać się do rozpowszechniania groźnych towarów.

Jakie niebezpieczne produkty trafiały do klientów?

Kontrole i zakupy testowe przeprowadzone w ramach dochodzenia ujawniły niepokojącą prawdę. Wśród produktów dostępnych na platformie znalazły się towary, które nigdy nie powinny trafić do sprzedaży w UE. Przykłady niebezpiecznych produktów znalezionych na Temu:

zabawki dla dzieci. Niektóre z nich zawierały niedozwolone substancje chemiczne w stężeniach przekraczających normy. Inne miały małe, łatwo odczepiane części, stwarzające realne ryzyko zadławienia się przez niemowlęta.

Niektóre z nich zawierały niedozwolone substancje chemiczne w stężeniach przekraczających normy. Inne miały małe, łatwo odczepiane części, stwarzające realne ryzyko zadławienia się przez niemowlęta. elektronika. Tanie ładowarki do telefonów i innych urządzeń w wielu przypadkach nie posiadały wymaganych atestów bezpieczeństwa. Testy wykazały, że korzystanie z nich groziło pożarem, porażeniem prądem lub zniszczeniem sprzętu.

Badania niezależnych organizacji konsumenckich, takich jak BEUC, potwierdziły te ustalenia, alarmując, że wiele testowanych produktów z Temu nie spełniało unijnych norm bezpieczeństwa.

🇪🇺 Nałożyliśmy na #Temu karę w wysokości 200 mln euro na mocy #DSA za niewywiązanie się z obowiązku identyfikowania, analizowania i oceny systemowych zagrożeń związanych z nielegalnymi produktami oferowanymi na platformie.Więcej informacji: https://t.co/8y7z1w5jrN pic.twitter.com/IviOYnTszI— Komisja Europejska (@EUinPL) June 1, 2026

Co to oznacza dla Ciebie i co dalej?

Kara w wysokości 200 milionów euro to sygnał, że Unia Europejska traktuje bezpieczeństwo konsumentów bardzo poważnie. Temu ma teraz czas do 28 sierpnia 2026 roku na przedstawienie Komisji Europejskiej szczegółowego planu naprawczego. Firma musi wdrożyć skuteczne procedury, które zapobiegną sprzedaży niebezpiecznych towarów w przyszłości.

Chociaż Temu nie zgadza się z wysokością kary i uważa ją za nieproporcjonalną, zapowiedziało dalszą współpracę z regulatorami. Jeśli platforma nie zastosuje się do decyzji, grożą jej kolejne, jeszcze dotkliwsze sankcje finansowe. Dla klientów to ostrzeżenie, by zachować szczególną ostrożność podczas zakupów na platformach spoza UE i zawsze weryfikować bezpieczeństwo produktów, zwłaszcza tych przeznaczonych dla dzieci.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]