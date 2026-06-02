Kredytobiorcy czekali na ten ruch. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Dariusz Brzostek
PAP
2026-06-02 15:43

Miliony kredytobiorców z niecierpliwością czekały na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. We wtorek wszystko stało się jasne. RPP postanowiła pozostawić stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że na razie nie ma co liczyć na kolejne obniżki rat kredytów.

Autor: Artur Hojny / Super Express; Shakirov Albert/ Shutterstock

Stopy procentowe bez ruchu

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dwudniowe posiedzenie i podjęła decyzję, na którą czekali zarówno kredytobiorcy, jak i oszczędzający. Stopy procentowe pozostają bez zmian.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego główna stopa procentowa, czyli stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc.

Bez zmian pozostają również pozostałe stopy NBP. Stopa depozytowa utrzymana została na poziomie 3,25 proc., lombardowa wynosi 4,25 proc., redyskontowa weksli 3,80 proc., a dyskontowa 3,85 proc.

Co to oznacza dla kredytobiorców? 

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że osoby spłacające kredyty oparte na zmiennym oprocentowaniu nie zobaczą na razie kolejnych obniżek rat wynikających z decyzji banku centralnego.

Eksperci zwracają uwagę, że utrzymanie stóp na obecnym poziomie oznacza stabilizację kosztów kredytów. Jednocześnie nie pojawił się oczekiwany przez część kredytobiorców impuls do dalszego spadku miesięcznych zobowiązań.

Jedna obniżka w tym roku 

Przypomnijmy, że w 2026 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie stóp tylko raz. Stało się to na początku marca, kiedy główna stopa procentowa została obniżona o 0,25 punktu procentowego.

Od tamtej pory Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na kolejne cięcia.

Wszyscy czekają na następne decyzje 

Najbliższe miesiące pokażą, czy bank centralny zdecyduje się na dalsze luzowanie polityki pieniężnej. Duże znaczenie będą miały przede wszystkim dane dotyczące inflacji i sytuacji gospodarczej.

Na razie jednak sytuacja jest taka, że stopy procentowe pozostają na poziomie 3,75 proc., a raty kredytów i oprocentowanie lokat nie powinny się znacząco zmienić w najbliższym czasie.

