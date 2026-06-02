Air Fryer za 1 zł w Biedronce! Sieć wydłuża też godziny pracy przed długim weekendem

Ponad 3000 sklepów Biedronka wydłuża godziny otwarcia do 23:30 w dniach 2-6 czerwca, by ułatwić przedświąteczne zakupy.

Z kartą Moja Biedronka skorzystasz z licznych promocji, m.in. "drugi produkt za 1 zł" na makarony, "1+1 gratis" na kosmetyki Adidas czy rabaty do 70% na wybrane artykuły.

Biedronka Home świętuje 4. urodziny przez cały czerwiec, oferując atrakcyjne zniżki na wyposażenie domu, sprzęt AGD i meble ogrodowe.

Zrób zakupy w Biedronka Home za min. 499 zł lub 999 zł, a otrzymasz możliwość zakupu nowoczesnej frytkownicy beztłuszczowej Air Fryer za jedyne 1 zł.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia

Przed zbliżającym się długim weekendem Biedronka zdecydowała o wydłużeniu czasu pracy większości swoich placówek. Od 2 do 6 czerwca ponad 3000 sklepów będzie czynnych do godziny 23:30, a część punktów nawet dłużej. Ma to ułatwić klientom przygotowania do świątecznego okresu.

Decyzja jest związana z rosnącym zainteresowaniem zakupami realizowanymi późnym wieczorem. Według danych sieci, dzień poprzedzający ubiegłoroczne Boże Ciało przyciągnął do sklepów ponad 7,6 mln klientów, a niemal 20 proc. osób zrobiło zakupy po godzinie 20:00. Warto pamiętać, że 4 czerwca, czyli w samo święto, sklepy pozostaną zamknięte.

Promocje w Biedronce na produkty spożywcze i kosmetyki

Do 6 czerwca klienci korzystający z karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą liczyć na szereg promocji. Makarony marki Pastiani objęto akcją „drugi produkt za 1 zł”, natomiast kawy Lavazza i herbaty Remsey dostępne są w promocji „drugi produkt 60 proc. taniej”. Wśród ofert znalazły się także soki, nektary i napoje Riviva, które można kupić w formule 2+1 gratis.

Sieć przygotowała również okazje dla osób kompletujących kosmetyki. Produkty marki Adidas oraz wybrane artykuły do pielęgnacji włosów Garnier można nabyć w promocji 1+1 gratis. Dodatkowo kosmetyki do opalania, preparaty po opalaniu, żele pod prysznic i płyny do kąpieli zostały objęte rabatem na drugi produkt wynoszącym 70 proc.. Produkty Gillette kupimy z kolei w ofercie „drugi produkt 60 proc. taniej”.

Biedronka Home świętuje urodziny i rozdaje Air Fryery za 1 zł

Przez cały czerwiec Biedronka Home celebruje swoje 4. urodziny, oferując zniżki na wyposażenie domu i produkty sezonowe. Wśród przecenionych artykułów znalazły się m.in. pościele i poduszki Aloe Vera, zestawy do przechowywania Rotho Lona, gofrownice oraz roboty planetarne marki Hoffen.

Na uwagę zasługują także większe sprzęty i wyposażenie ogrodu. Klienci mogą kupić m.in. zestaw mebli ogrodowych JUMI, robot sprzątający DREAME X40 ULTRA za 1999 zł oraz damski rower elektryczny BIKFUN za 3499 zł.

Najbardziej atrakcyjna oferta dotyczy jednak frytkownic beztłuszczowych. Przy zakupach za minimum 499 zł klienci mogą dokupić Air Fryera Hoffen 1400 W o pojemności 3,8 l za 1 zł. Z kolei osoby wydające co najmniej 999 zł otrzymają możliwość zakupu większego modelu Hoffen 1500 W, 5 l, również za symboliczną 1 zł. Dodatkowo klienci korzystający z platformy mogą zamawiać produkty z darmową dostawą do Orlen Paczka.

