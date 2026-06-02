Długi weekend w czerwcu nie jest dla wszystkich. Szef ma prawo zablokować twój wniosek urlopowy

Czy piątek po Bożym Ciele 2026 to dzień wolny?

W 2026 roku kalendarz układa się wyjątkowo pomyślnie dla osób planujących odpoczynek. Boże Ciało przypada w czwartek 4 czerwca, co jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wiele osób widzi w tym idealną okazję do zorganizowania tak zwanego „mostka”. Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu w piątek 5 czerwca, aby cieszyć się aż czterema dniami nieprzerwanej przerwy od obowiązków zawodowych.

Należy jednak pamiętać, że piątek 5 czerwca to standardowy dzień roboczy. Nie ma on żadnego specjalnego statusu w przepisach, co oznacza, że pracownicy biurowi, handlowi czy produkcyjni muszą stawić się w tym dniu w pracy, chyba że wcześniej uzyskają zgodę na urlop. Perspektywa długiego weekendu sprawia, że w wielu firmach wnioski urlopowe na ten konkretny piątek spływają masowo, co dla pracodawców stanowi spore wyzwanie logistyczne.

Kiedy szef może odmówić zwykłego urlopu wypoczynkowego?

Prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego jest jednym z fundamentów Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownik może samodzielnie i jednostronnie wyznaczyć termin swojego odpoczynku. Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem, ale z uwzględnieniem konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

Jeśli w konkretnym dziale większość zespołu złoży wniosek na piątek po Bożym Ciele, szef ma prawo odmówić części osób. Argumentacja jest prosta: obecność pracowników może być niezbędna do zachowania ciągłości procesów w firmie. Jeśli firma nie mogłaby funkcjonować bez kluczowych specjalistów, przełożony ma pełne prawo wskazać inny termin urlopu. Dlatego tak ważne jest wczesne planowanie i składanie wniosków, zanim pula wolnych miejsc na dany dzień zostanie wyczerpana.

Urlop na żądanie – deska ratunku na długi weekend?

Wielu pracowników w sytuacji odmowy planowanego urlopu przypomina sobie o istnieniu urlopu na żądanie. W ciągu roku kalendarzowego każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują cztery takie dni. Są one odejmowane z ogólnej puli urlopu wypoczynkowego i są w pełni płatne. Zgłoszenia takiego urlopu należy dokonać najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, przed momentem, w którym pracownik powinien stawić się na zmianie.

Istnieje jednak powszechne przekonanie, że urlop na żądanie jest „nietykalny” i szef musi go udzielić w każdych okolicznościach. To błąd, który może słono kosztować. Kluczowym słowem w przepisach jest „udzielenie” urlopu. Pracownik zgłasza żądanie, ale to pracodawca formalnie udziela wolnego. Choć w większości przypadków odbywa się to automatycznie, istnieją sytuacje, w których przełożony może powiedzieć „nie”.

Odmowa urlopu na żądanie. Czy to w ogóle zgodne z prawem?

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym wyroki o sygnaturach II PK 123/09 oraz II PK 26/08, jasno wskazuje, że urlop na żądanie nie ma charakteru bezwzględnego. Pracodawca może odmówić jego udzielenia w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych. Chodzi o momenty, w których nieobecność pracownika bezpośrednio zagrażałaby interesom firmy, na przykład w przypadku nagłej awarii, kluczowego terminu oddania projektu czy braku jakiegokolwiek zastępstwa.

Odmowa nie może być jednak wynikiem złośliwości czy rutynowego działania szefa. Musi być uzasadniona szczególnym interesem przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że masowe branie urlopów na żądanie przez całą załogę w celu wymuszenia dnia wolnego może być uznane za nadużycie prawa do urlopu. W takim przypadku pracodawca ma solidne podstawy prawne, by zablokować takie wnioski i nakazać pracownikom stawienie się na stanowiskach pracy.

Uważaj na samowolkę – grożą poważne konsekwencje

Najgorszym możliwym rozwiązaniem dla pracownika jest uznanie, że samo wysłanie SMS-a z informacją o urlopie na żądanie wystarczy, by nie przyjść do pracy mimo wyraźnego sprzeciwu szefa. Sądy pracy są w tej kwestii restrykcyjne: samowolne udanie się na wolne bez akceptacji przełożonego jest traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Taka sytuacja otwiera pracodawcy drogę do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę. Pracownik, który mimo odmowy nie pojawia się w biurze w piątek po Bożym Ciele, ryzykuje utratę pracy w trybie natychmiastowym. Komunikacja z przełożonym powinna być jasna i odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamiast stawiać szefa przed faktem dokonanym, lepiej spróbować wypracować kompromis, który pozwoli na odpoczynek bez narażania firmy na straty.