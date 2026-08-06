Ważna informacja: Jeśli nie logowałeś się do mObywatela do zeszłej środy, Twoje dokumenty (np. mDowód) mogły stracić ważność z powodu wygaśnięcia certyfikatów bezpieczeństwa.

Łatwe przywrócenie: Aby ponownie aktywować mDowód, wystarczy potwierdzić tożsamość w aplikacji za pomocą e-dowodu, Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Wyjątki dla legitymacji: Legitymacje szkolne i studenckie wymagają nowej aktywacji poprzez zeskanowanie specjalnego kodu QR, który uzyskasz odpowiednio w ZPE lub dziekanacie.

Cyfrowy portfel: Aplikacja mObywatel, używana przez 12 milionów Polaków, pozwala na wygodny dostęp do wielu cyfrowych dokumentów, od mPrawa Jazdy po Kartę Dużej Rodziny.

Ministerstwo Cyfryzacji, którym kieruje minister Krzysztof Gawkowski, wystosowało ważny komunikat dla użytkowników popularnej aplikacji mObywatel. Jeśli do ostatniej środy nie zalogowałeś się do swojego cyfrowego portfela, twoje dokumenty, w tym mDowód, mogły stracić ważność. To efekt wygaśnięcia certyfikatów bezpieczeństwa. Na szczęście ich przywrócenie nie jest skomplikowane, choć wymaga kilku prostych kroków.

Dlaczego dokumenty w aplikacji mObywatel straciły ważność?

Sprawa jest prosta. Każdy cyfrowy dokument w aplikacji, jak mDowód czy mPrawo Jazdy, jest zabezpieczony specjalnym certyfikatem. To takie cyfrowe poświadczenie, które potwierdza autentyczność i bezpieczeństwo danych. Te certyfikaty mają swoją datę ważności i co jakiś czas trzeba je odnawiać.

Tym razem wystarczyło po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Aktualizacja przebiegłaby wtedy automatycznie w tle, a użytkownik najpewniej nawet by tego nie zauważył. Problem dotyczy tych użytkowników aplikacji mObywatel, którzy do ostatniej środy nie zalogowali się do niej, by automatycznie odnowić certyfikaty. W ich przypadku dokumenty stały się nieaktywne.

Jak przywrócić ważność mDowodu krok po kroku?

Jeśli po otwarciu aplikacji widzisz komunikat o nieważnym dokumencie, nie ma powodów do paniki. Procedura ponownej aktywacji jest prosta i zajmuje dosłownie chwilę. Aby przywrócić nieważne dokumenty takie jak mDowód, trzeba ponownie potwierdzić swoją tożsamość. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało na to trzy sposoby.

Możesz to zrobić za pomocą:

e-dowodu – jeśli posiadasz dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnik lub telefon z NFC,

profilu zaufanego – logując się do niego swoimi danymi,

bankowości elektronicznej – korzystając z opcji logowania przez swój bank.

Po pomyślnym potwierdzeniu tożsamości jedną z tych metod, mDowód i inne powiązane dokumenty (np. ochrony czasowej) znów będą aktywne i gotowe do użycia.

Co z legitymacją szkolną i studencką? Tu procedura jest inna

Warto pamiętać, że w przypadku legitymacji szkolnej i studenckiej proces wygląda nieco inaczej. Tutaj nie wystarczy potwierdzenie tożsamości profilem zaufanym. Aktualizacja mObywatel w tym zakresie musi odbyć się ręcznie, przy użyciu specjalnego kodu QR.

Legitymacja szkolna: Uczeń lub rodzic musi ponownie wygenerować kod QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a następnie zeskanować go w aplikacji mObywatel.

Legitymacja studencka: Student musi udać się do dziekanatu swojej uczelni i poprosić o nowy kod QR do aktywacji mLegitymacji.

Dopiero po zeskanowaniu nowego kodu legitymacje odzyskają swoją ważność.

mObywatel to cyfrowy portfel Polaków. Co warto wiedzieć?

Aplikacja mObywatel z roku na rok zyskuje na popularności. Jak informuje resort cyfryzacji, w 2026 roku korzysta z niej już blisko 12 milionów Polaków. To narzędzie, które pozwala mieć najważniejsze dokumenty zawsze pod ręką, w swoim smartfonie.

Poza dowodem osobistym (mDowód), legitymacją szkolną i studencką, w aplikacji znajdziemy też między innymi: mPrawo Jazdy, Kartę Dużej Rodziny, legitymację emeryta-rencisty czy legitymację osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu podczas kontroli drogowej czy załatwiania spraw urzędowych nie musimy już nosić przy sobie fizycznych "plastików".

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