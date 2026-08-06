Spłaca kredyt i pobiera 800 plus. Majątek prezydenta Nawrockiego wciąż rośnie

Ile pieniędzy ma Karol Nawrocki? Oszczędności rosną w ekspresowym tempie

Porównanie obu dokumentów ujawnia jednak inne, niezwykle ciekawe zmiany w prywatnym portfelu głowy państwa. Różnica czasu między oświadczeniem złożonym w dniu zaprzysiężenia (6 sierpnia 2025 roku) a deklaracją roczną za 2025 rok (złożoną pod koniec marca 2026 roku) wynosi niespełna pięć miesięcy. W tym krótkim okresie oszczędności prezydenta wzrosły w zdumiewającym tempie.

W sierpniu Karol Nawrocki deklarował, że posiada na koncie 130 tysięcy złotych. Na koniec roku kwota ta urosła do aż 339 tysięcy złotych. Oznacza to, że w zaledwie kilka miesięcy prezydent zdołał odłożyć ponad 209 tysięcy złotych. Tak wysoka kwota może robić wrażenie, jednak warto pamiętać, że urzędująca głowa państwa ma zapewnione pełne utrzymanie przez Kancelarię Prezydenta, co pozwala na odkładanie niemal całości miesięcznego uposażenia bezpośrednio na konto.

Czym prywatnie jeździ Karol Nawrocki?

Kolejnym zaskoczeniem dla wielu osób może być zawartość prezydenckiego garażu. W obu analizowanych dokumentach, w rubryce dotyczącej pojazdów i mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, widnieje odręczny wpis „nie dotyczy”. Oznacza to, że Karol Nawrocki prywatnie nie posiada żadnego samochodu ani motocykla o większej wartości. Choć na co dzień przemieszcza się on rządowymi, opancerzonymi limuzynami, jego prywatny stan posiadania w tej kwestii wynosi zero.

W rocznym oświadczeniu majątkowym stabilna pozostaje również sytuacja kredytowa prezydenta. Karol Nawrocki bardzo powoli spłaca swoje zobowiązanie hipoteczne. W sierpniu 2025 roku do spłaty pozostawało mu dokładnie 199 981 złotych, natomiast na koniec roku kwota ta zmniejszyła się do 197 783,23 złotych. W ciągu kilku miesięcy prezydent uszczuplił swój dług o zaledwie niecałe 2,2 tysiąca złotych.

W dokumentach nie zabrakło także wzmianki o rządowym wsparciu socjalnym. W oświadczeniu rocznym za 2025 rok prezydent wykazał dochód z programu „Rodzina 800 plus” w kwocie 19 200 złotych, podczas gdy w sierpniu wynosił on 11 200 złotych. Świadczenie to, zgodnie z polskim prawem, przysługuje każdemu rodzicowi bez względu na wysokość zarobków.

Gdzie podziała się słynna kawalerka prezydenta?

Temat majątku Karola Nawrockiego budził ogromne emocje jeszcze przed jego zaprzysiężeniem. W maju 2025 roku, w trakcie kampanii prezydenckiej, opinię publiczną zelektryzowały doniesienia o nieruchomościach kandydata popieranego przez PiS. Wtedy ujawniono jego oświadczenie majątkowe z 2021 roku, z czasów gdy kierował Instytutem Pamięci Narodowej. Wynikało z niego, że posiadał dwa mieszkania w Gdańsku oraz kawalerkę o powierzchni około 30 metrów kwadratowych. Dokument ujawniła rzeczniczka sztabu Emilia Wierzbicki.

To właśnie ten najmniejszy lokal wywołał największą burzę. Portal Onet opublikował wówczas artykuł, w którym stawiał pytania o kulisy przejęcia kawalerki od Jerzego Ż. W reakcji na krytykę Karol Nawrocki złożył publiczną obietnicę, że przekaże tę nieruchomość na cele charytatywne. Dodatkowe zamieszanie wywołała jego wypowiedź z debaty „Super Expressu”, gdy stwierdził, że ma tylko jedno mieszkanie, co jego sztab tłumaczył później zawiłościami testamentowymi.

Spoglądając na oba prezydenckie oświadczenia majątkowe – zarówno to z dnia zaprzysiężenia w sierpniu 2025 roku, jak i roczne za cały 2025 rok – słynnej kawalerki już tam nie znajdziemy. Prezydent konsekwentnie wykazuje jedynie spółdzielcze własnościowe mieszkanie o powierzchni 57 metrów kwadratowych oraz połowę udziałów w drugim lokalu o metrażu 58 metrów kwadratowych.

Oświadczenie majątkowe prezydenta jest jawne tylko za zgodą

Zgodnie z przepisami oświadczenie majątkowe głowy państwa trafia do I prezes Sądu Najwyższego. Co ważne, dokument nie jest automatycznie publikowany. Może zostać ujawniony tylko wtedy, gdy sam prezydent wyrazi na to zgodę.

W przypadku Karola Nawrockiego taka zgoda została udzielona, dlatego pełne oświadczenie majątkowe trafiło na stronę internetową Sądu Najwyższego. Dokument błyskawicznie stał się jednym z najgłośniejszych politycznych tematów dnia.

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