Wstrząsające zabójstwo dyrektora największej polskiej fabryki lnu w 1932 roku odsłoniło kulisy gigantycznej afery gospodarczej II RP.

Francuski inwestor rozbierał strategiczne Zakłady Żyrardowskie, spychając miasto w ruinę i ujawniając bezsilność państwa.

Sprawdź, dlaczego proces mordercy stał się publicznym oskarżeniem systemu i jak ta ponadczasowa historia wciąż prowokuje pytania o granice zagranicznego kapitału.

Warszawa, 30 kwietnia 1932 roku

Było kilka minut po godzinie trzynastej. Elegancka ulica Mazowiecka tętniła życiem. Przed restauracją i kawiarnią Ziemiańska, gdzie spotykali się politycy, przedsiębiorcy, artyści i dziennikarze, nagle rozległo się kilka głośnych wystrzałów. Na bruk osunął się Gaston Koehler-Badin, dyrektor naczelny Zakładów Żyrardowskich i jeden z najbliższych współpracowników francuskiego potentata tekstylnego Marcela Boussaca.

Napastnik nie próbował uciekać. Nie wyrzucił broni. Nie szukał schronienia. Spokojnie zaczekał na policjantów. Nazywał się Julian Blachowski.

Jeszcze tego samego dnia wiadomość obiegła całą Polskę. Gazety pisały o zabójstwie francuskiego dyrektora jednej z największych fabryk II RP. Bardzo szybko okazało się jednak, że najważniejsze nie były oddane strzały.

Najważniejsze było pytanie: Co musiało wydarzyć się wcześniej, że były pracownik zdecydował się zabić człowieka, którego wielu uważało za twarz jednej z największych afer gospodarczych międzywojennej Polski?

Odpowiedź prowadziła do miasta oddalonego od Warszawy o niespełna 50 kilometrów.

Miasto, które żyło dzięki jednej fabryce

Na początku XX wieku trudno było znaleźć w Polsce drugie takie miejsce. Żyrardów nie wyrósł wokół zamku, portu ani kopalni. Powstał wokół jednej fabryki. To ona dawała pracę tysiącom ludzi. To dzięki niej budowano domy robotnicze, szkoły, ochronki, szpital, sklepy i całą miejską infrastrukturę. Rytm życia wyznaczał dźwięk fabrycznej syreny. Kiedy maszyny pracowały pełną parą, żyło całe miasto. Gdy zwalniały – kryzys odczuwał niemal każdy mieszkaniec.

Historia zakładów zaczęła się w latach 30. XIX wieku, kiedy wykorzystano wynalazek francuskiego inżyniera Filipa de Girarda, twórcy nowoczesnej metody mechanicznej obróbki lnu. To właśnie od jego nazwiska nazwano później osadę, która z czasem stała się jednym z największych ośrodków przemysłu lnianego w Europie.

Zakłady Żyrardowskie szybko zdobyły światową renomę. Produkowane tutaj tkaniny trafiały na rynki całego Imperium Rosyjskiego, a później również Europy Zachodniej. Fabryka była dumą polskiego przemysłu i jednym z największych przedsiębiorstw odrodzonej Rzeczypospolitej.

Po I wojnie światowej przyszły jednak trudne lata. Wycofujące się wojska rosyjskie wywiozły część maszyn, zniknął ogromny rynek zbytu na Wschodzie, a przedsiębiorstwo zostało z wysokim zadłużeniem. Mimo tego zakład stopniowo wracał do produkcji. Państwo oraz banki angażowały się w jego odbudowę, bo od przyszłości fabryki zależał byt tysięcy rodzin.

Nikt nie przypuszczał, że największym zagrożeniem okaże się inwestor, który miał uratować przedsiębiorstwo.

Do gry wchodzi „król bawełny”

Pod koniec lat 20. większościowy pakiet akcji przejęła francuska grupa przemysłowa kierowana przez Marcela Boussaca. Nie był to zwykły przedsiębiorca. Boussac należał do najbogatszych ludzi Europy. Kontrolował dziesiątki zakładów tekstylnych, posiadał ogromny majątek i uchodził za jednego z najpotężniejszych przemysłowców kontynentu. Francuska prasa nazywała go wręcz „królem bawełny”.

W Polsce jego wejście do Żyrardowa początkowo przyjęto z optymizmem. Zakład potrzebował pieniędzy i nowoczesnego zarządzania. Zagraniczny inwestor wydawał się gwarancją stabilizacji. Liczono, że francuski kapitał pozwoli rozwinąć przedsiębiorstwo i utrzymać miejsca pracy.

Bardzo szybko pojawiły się jednak pierwsze wątpliwości. Żyrardowskie zakłady produkowały wysokiej jakości wyroby lniane, które skutecznie konkurowały z francuskim przemysłem włókienniczym. Coraz częściej zadawano pytanie: „Czy Boussac kupił fabrykę po to, aby ją rozwijać... czy po to, żeby pozbyć się niewygodnego konkurenta?” Na początku były to tylko plotki. Potem zaczęły pojawiać się fakty.

Fabryka nie rozwijała się. Fabryka znikała

Najpierw ograniczano produkcję. Potem kolejne wydziały zaczęły pracować coraz krócej. Robotnicy wracali do domów po kilku dniach pracy w tygodniu, a liczba zamówień systematycznie malała. Mieszkańcy obserwowali coś jeszcze. Z zakładów znikały maszyny. Sprzedawano urządzenia, wyposażenie i zapasy. Rozbierano część budynków, a odzyskane materiały trafiały na sprzedaż. Coraz więcej osób odnosiło wrażenie, że fabryka nie jest modernizowana. Jest po prostu rozbierana.

Najboleśniej odczuwali to pracownicy. Tysiące rodzin utrzymywało się wyłącznie z pensji wypłacanych przez zakłady. Gdy ograniczano produkcję, natychmiast spadały dochody mieszkańców. Potem rozpoczęły się zwolnienia. Kryzys błyskawicznie przeniósł się na całe miasto. Bankrutowali kupcy. Upadali rzemieślnicy. Coraz trudniej było utrzymać niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa żyjące z zamówień składanych przez robotników.

Jeszcze kilka lat wcześniej Żyrardów był symbolem przemysłowego sukcesu. Teraz coraz częściej kojarzył się z bezrobociem, biedą i narastającą frustracją. Mieszkańcy byli przekonani, że nie jest to wyłącznie efekt światowego kryzysu gospodarczego. W ich ocenie ktoś świadomie doprowadzał przedsiębiorstwo do upadku.

Warszawa wiedziała. Ale milczała

Do stolicy zaczęły trafiać memoriały opisujące katastrofalną sytuację miasta. Parlamentarzyści domagali się wyjaśnień. Powoływano komisje badające działalność spółki. Analizowano dokumenty finansowe i sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz częściej padały pytania, czy zagraniczni właściciele rzeczywiście realizują zobowiązania wobec państwa polskiego. Mimo to zdecydowanych działań nie było.

Powód miał charakter polityczny. Francja należała wówczas do najważniejszych sojuszników Polski. Warszawa nie chciała doprowadzić do konfliktu z Paryżem, dlatego każda decyzja dotycząca francuskiego kapitału była podejmowana z ogromną ostrożnością. Dla mieszkańców Żyrardowa oznaczało to jedno. Mijały kolejne miesiące. Fabryka słabła. Miasto pogrążało się w kryzysie. A przekonanie, że państwo nie zamierza skutecznie interweniować, stawało się coraz powszechniejsze. Nikt jeszcze nie przypuszczał, że kilka miesięcy później cała Polska będzie mówić już nie o kryzysie fabryki, lecz o zabójstwie, które na zawsze zmieni historię afery żyrardowskiej.

Padły strzały, które usłyszała cała Polska

Przez kilka lat wydawało się, że historia Żyrardowa zakończy się tak, jak wiele innych gospodarczych dramatów – kolejnymi zwolnieniami, powolnym upadkiem przedsiębiorstwa i cichym zapomnieniem. Mieszkańcy pisali petycje. Posłowie składali interpelacje. Gazety coraz częściej opisywały sytuację zakładów. Władze zapowiadały analizy i kontrole, ale w praktyce niewiele się zmieniało. Fabryka nadal traciła znaczenie, a tysiące ludzi z niepokojem patrzyły w przyszłość. W atmosferze narastającej bezsilności pojawiało się przekonanie, że wielki kapitał i polityczne układy są silniejsze od państwa.

30 kwietnia 1932 roku wszystko się zmieniło. Przed warszawską Ziemiańską padły strzały. Śmierć Gastona Koehlera-Badina natychmiast stała się wydarzeniem o międzynarodowym znaczeniu. Zamordowany nie był przypadkowym przedsiębiorcą. Kierował jednym z największych zakładów przemysłowych w Polsce i należał do najbliższego otoczenia Marcela Boussaca – człowieka, którego nazwisko od miesięcy pojawiało się w doniesieniach dotyczących sytuacji Żyrardowa.

Napastnik nie zaprzeczał swojej winie. Od początku przyznawał, że oddał strzały. Prawdziwe zaskoczenie miało jednak nadejść dopiero podczas procesu.

Proces, który zamienił się w oskarżenie całego systemu

Sala rozpraw szybko przestała wystarczać wszystkim zainteresowanym. Na proces przychodzili politycy, dziennikarze, prawnicy i zwykli mieszkańcy Warszawy. Kolejne rozprawy relacjonowały największe gazety II Rzeczypospolitej, a sprawę śledziły również zagraniczne media. Formalnie sądzono Juliana Blachowskiego. W rzeczywistości przed sądem znalazła się cała historia afery żyrardowskiej.

Obrońcy konsekwentnie przekonywali, że motywów tragedii nie można rozpatrywać w oderwaniu od wydarzeń, które przez kilka lat rozgrywały się w Żyrardowie. Na sali rozpraw pojawiały się dokumenty dotyczące funkcjonowania zakładów, zeznania świadków oraz opisy pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa. Świadkowie opowiadali o ograniczaniu produkcji, sprzedaży majątku, zwolnieniach pracowników i dramatycznym pogorszeniu sytuacji mieszkańców miasta. Kolejne zeznania coraz mocniej przesuwały środek ciężkości procesu. Coraz mniej dyskutowano o samych strzałach. Coraz więcej o tym, co doprowadziło do ich oddania. Proces zabójcy zaczął przypominać publiczne śledztwo dotyczące jednej z największych afer gospodarczych II Rzeczypospolitej.

Nazwisko, które powracało niemal na każdej rozprawie

Choć na ławie oskarżonych siedział Julian Blachowski, nad całym procesem unosiło się jeszcze jedno nazwisko. Marcel Boussac. Francuski przemysłowiec ani razu nie pojawił się przed polskim sądem. Mimo że jego nazwisko przewijało się podczas kolejnych rozpraw, pozostawał poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości. To właśnie ten kontrast najmocniej działał na wyobraźnię opinii publicznej. Na ławie oskarżonych siedział były urzędnik zakładów. Najbogatszy człowiek całej historii pozostawał poza Polską. Dla wielu komentatorów był to symbol ograniczonych możliwości państwa wobec potężnego zagranicznego kapitału.

Skandal, którego nie dało się już wyciszyć

Proces sprawił, że afera żyrardowska przestała być lokalnym konfliktem pomiędzy zarządem fabryki a mieszkańcami miasta. Stała się ogólnopolskim problemem politycznym. Coraz częściej zadawano pytania, czy państwo wystarczająco chroni strategiczne przedsiębiorstwa i czy sprzedaż ich zagranicznym inwestorom zawsze oznacza korzyści dla kraju. Pod presją opinii publicznej rozpoczęły się działania zmierzające do odzyskania kontroli nad zakładami. Francuski zarząd stopniowo tracił wpływy, a państwo zaczęło angażować się w ratowanie przedsiębiorstwa. Nie oznaczało to jednak, że Żyrardów z dnia na dzień odzyskał dawną pozycję. Miasto przez wiele kolejnych lat odczuwało skutki wcześniejszych decyzji.

Wyrok, który nie zakończył dyskusji

Julian Blachowski został uznany za winnego zabójstwa Gastona Koehlera-Badina. Wyrok nie zakończył jednak emocji. Wręcz przeciwnie. Dla części społeczeństwa pozostawał człowiekiem, który dopuścił się zbrodni. Dla innych był desperatem, który zwrócił uwagę całego kraju na dramat tysięcy mieszkańców Żyrardowa i bezradność państwa wobec jednej z największych afer gospodarczych II Rzeczypospolitej. Ostatecznie prezydent Ignacy Mościcki skorzystał wobec niego z prawa łaski. Decyzja wywołała kolejną falę komentarzy i pokazała, jak głęboko sprawa podzieliła opinię publiczną.

Afera, która zmieniła sposób myślenia o gospodarce

Historia Żyrardowa nie była jedynie opowieścią o konflikcie wokół jednej fabryki. Po raz pierwszy na taką skalę Polacy zobaczyli, jak ogromny wpływ na los całego regionu może mieć właściciel jednego przedsiębiorstwa. Gdy zakład zaczął podupadać, kryzys błyskawicznie przeniósł się na sklepy, usługi, mieszkania i życie tysięcy rodzin.

Afera żyrardowska stała się również przestrogą przed bezkrytycznym zachwytem zagranicznym kapitałem. W II Rzeczypospolitej rozpoczęła dyskusję o tym, gdzie kończy się swoboda inwestora, a zaczyna odpowiedzialność za przedsiębiorstwo mające strategiczne znaczenie dla państwa.

Historia sprzed niemal stu lat brzmi dziś zaskakująco znajomo

Prawie sto lat później pytania pozostają aktualne. Czy państwo powinno reagować wcześniej, gdy duży inwestor zaczyna wygaszać działalność ważnego zakładu? Jak pogodzić wolny rynek z ochroną miejsc pracy? Czy zagraniczny właściciel zawsze kieruje się interesem firmy działającej w danym kraju, czy przede wszystkim własnej grupy kapitałowej?

Afera żyrardowska nie daje prostych odpowiedzi. Pokazuje jednak, że spory o strategiczne przedsiębiorstwa, zagraniczny kapitał, miejsca pracy i odpowiedzialność państwa nie są wynalazkiem XXI wieku. Już w II Rzeczypospolitej potrafiły doprowadzić do wydarzeń, które wstrząsnęły całym krajem. I właśnie dlatego historia sprzed niemal stu lat wciąż czyta się jak scenariusz polityczno-gospodarczego thrillera.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]