VAT na paliwa znowu w dół

Dobra wiadomość dla kierowców przed końcem wakacji. Od poniedziałku 17 sierpnia VAT na paliwa zostanie obniżony do 8 proc. Obniżka ma obowiązywać przez dwa tygodnie, czyli do końca wakacji.

O decyzji poinformował premier Donald Tusk. Jak przekazał, obniżenie podatku ma być częścią programu CPN, czyli „Ceny Paliw Niżej”.

– Na czas powrotów z wakacji VAT na paliwa będzie obniżony do 8 proc. – zapowiedział szef rządu.

Według premiera powinno to przełożyć się na obniżkę od około 90 groszy do ponad złotówki na litrze, w zależności od rodzaju paliwa, w porównaniu z sytuacją, gdyby obniżki nie wprowadzono.

Jacek Sasin: to sukces PiS

Decyzja rządu natychmiast wywołała polityczną reakcję. Jacek Sasin z PiS w rozmowie z Radiem ZET przekonywał, że za obniżką stoi przede wszystkim presja jego partii.

– Powrót programu CPN to wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości – stwierdził polityk.

Jak argumentował, PiS miał wielokrotnie naciskać na rząd, aby przywrócił rozwiązania obniżające ceny paliw.

– To my wywieraliśmy presję, to my naciskaliśmy na rząd – mówił Sasin. Jego zdaniem bez tej presji rząd nie zdecydowałby się na obniżenie podatku.

Polityk PiS skrytykował jednocześnie wcześniejsze wycofanie się z programu.

Kierowcy zapłacą mniej, ale nie wszyscy

Niższy VAT to oczywiście dobra wiadomość dla osób tankujących prywatne samochody. Na tańsze paliwo mogą też liczyć przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm.

Nie wszyscy jednak odczują ulgę w takim samym stopniu.

Przedsiębiorcy rozliczający VAT mogą w praktyce odczuć zmianę znacznie słabiej, a dla firm transportowych problem jest dużo poważniejszy. Przewoźnicy zmagają się bowiem nie tylko z ceną paliwa, ale również z niestabilnością całego rynku.

Przewoźnicy mają coraz większy problem

Sytuacja firm transportowych jest szczególnie trudna. Ceny paliw potrafią gwałtownie się zmieniać, a przedsiębiorcy muszą z dużym wyprzedzeniem ustalać ceny swoich usług.

– Sytuacja przewoźników drogowych jest najtrudniejsza od lat, a ceny paliw zarówno w hurcie, jak i w obrocie detalicznym są absolutnie nieprzewidywalne – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jak dodaje, przy obecnej sytuacji geopolitycznej firmom trudno nawet przygotowywać wyceny na ostatni kwartał 2026 r.

Ulga tylko na dwa tygodnie

Kierowcy muszą jednak pamiętać o jednym: obniżony VAT nie zostanie z nami na długo.

Program ma obowiązywać od poniedziałku 17 sierpnia do końca wakacji, czyli przez około dwa tygodnie. Później stawka podatku ma wrócić do wcześniejszego poziomu.

Dla kierowców oznacza to więc krótką ulgę przy tankowaniu. Dla przewoźników i innych firm problem wysokich oraz nieprzewidywalnych cen paliw pozostaje natomiast nierozwiązany.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]