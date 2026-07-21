Garmin CIRQA Smart Band to nowa, bezekranowa opaska, która skupia się wyłącznie na zaawansowanym monitorowaniu zdrowia, eliminując rozpraszające powiadomienia.

Urządzenie mierzy tętno, natlenienie krwi, stres, temperaturę skóry podczas snu oraz analizuje jakość odpoczynku, dostarczając kompleksowych danych o organizmie.

Wszystkie zebrane dane i ich analizy są dostępne w aplikacji bez konieczności opłacania dodatkowych, miesięcznych subskrypcji.

Opaska trafi do Polski 24 lipca 2026 r. w cenie 859 zł i oferuje do 10 dni pracy na jednym ładowaniu.

Rewolucja w noszeniu? Czym jest Garmin CIRQA Smart Band

W świecie, gdzie każdy gadżet walczy o naszą uwagę za pomocą ekranu, Garmin idzie pod prąd. Firma zaprezentowała właśnie CIRQA Smart Band – inteligentną opaskę, która świadomie rezygnuje z wyświetlacza. Pomysł jest prosty: urządzenie ma pracować w tle, zbierając kluczowe dane o naszym organizmie, ale nie przeszkadzając w codziennym życiu.

Garmin CIRQA Smart Band to propozycja dla osób, które chcą śledzić swoje zdrowie i aktywność, ale czują się zmęczone ciągłymi powiadomieniami ze smartwatcha. Zamiast zerkać na nadgarstek co kilka minut, wszystkie informacje sprawdzamy w dedykowanej aplikacji Garmin Connect na smartfonie – wtedy, kiedy sami tego chcemy. Opaska ma działać na jednym ładowaniu do 10 dni, co czyni ją praktycznie bezobsługową.

Co potrafi opaska bez ekranu i dlaczego nie ma abonamentu?

Brak ekranu nie oznacza brak funkcji. Wręcz przeciwnie, CIRQA Smart Band to zaawansowane narzędzie do monitorowania zdrowia. Urządzenie przez całą dobę mierzy tętno, poziom stresu, natlenienie krwi (saturację SpO2), a nawet temperaturę skóry podczas snu. Analizuje też jakość odpoczynku, dzieląc go na fazy, i ocenia poziom energii organizmu dzięki funkcji Body Battery.

Wszystkie te parametry pozwalają lepiej zrozumieć, jak codzienne nawyki wpływają na nasze samopoczucie. Dla kobiet przygotowano funkcje śledzenia cyklu menstruacyjnego i ciąży, które dzięki pomiarom temperatury skóry stają się jeszcze dokładniejsze.

„Opracowaliśmy opaskę CIRQA Smart Band specjalnie z myślą o osobach, które z pasją dbają o zdrowie i aktywność fizyczną. (...) opaska CIRQA Smart Band pomaga w realizowaniu celów związanych ze zdrowiem i kondycją bez konieczności zakupu subskrypcji” – wyjaśnia Susan Lyman, wiceprezes ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu w firmie Garmin.To kluczowa informacja. W przeciwieństwie do niektórych konkurencyjnych rozwiązań, Garmin nie pobiera dodatkowych opłat za dostęp do zebranych danych i ich analizy. Najważniejsze jest to, że dostęp do wszystkich tych danych z monitorowania zdrowia nie wymaga żadnej dodatkowej, miesięcznej subskrypcji.

Dla kogo jest to urządzenie i jak się z niego korzysta?

Opaska automatycznie wykrywa i rejestruje aktywności takie jak spacer, bieganie czy jazda na rowerze. Można też ręcznie uruchomić śledzenie jednego z ponad 80 trybów sportowych za pomocą fizycznego przycisku z boku obudowy. Po połączeniu z GPS w telefonie zapisze też dokładną trasę treningu.

Garmin CIRQA Smart Band wydaje się idealnym rozwiązaniem dla trzech grup:

Osób, które chcą monitorować zdrowie, ale nie lubią nosić zegarków.

Użytkowników zaawansowanych zegarków sportowych Garmin, którzy na co dzień lub do snu wolą założyć coś mniejszego i dyskretniejszego.

Wszystkich, którzy szukają motywacji do zdrowszego trybu życia, ale bez technologicznego przesytu.

Opaskę można nosić na nadgarstku lub ramieniu, a wymienne, materiałowe paski w różnych kolorach pozwalają dopasować ją do własnego stylu.

Garmin CIRQA Smart Band: cena i dostępność w Polsce

Nowa opaska bez ekranu od Garmina trafi do oficjalnej sprzedaży już za kilka dni. Polska premiera Garmin CIRQA Smart Band została zaplanowana na 24 lipca 2026 roku. Sugerowana cena detaliczna urządzenia została ustalona na poziomie 859 zł. Opaska będzie dostępna bezpośrednio na stronie producenta.

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