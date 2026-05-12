Garmin wprowadza Forerunner 70 i 170, nowe smartwatche GPS dla biegaczy, łączące prostotę obsługi z zaawansowanymi funkcjami treningowymi.

Oba modele posiadają czytelny ekran AMOLED 1,2 cala (dotykowy i przyciski) oraz funkcje monitorowania zdrowia 24/7, w tym analizę snu i pulsoksymetr.

Forerunner 70 (od 1079 zł) oferuje zaawansowane plany treningowe Garmin Coach, pomiar mocy biegowej z nadgarstka i do 13 dni pracy na baterii, idealny dla początkujących i ambitnych biegaczy.

Wersja Forerunner 170 (od 1289 zł) dodatkowo wspiera płatności Garmin Pay, a wariant Music umożliwia słuchanie muzyki offline, co zwiększa ich użyteczność poza treningiem.

Garmin Forerunner 70 i 170 – co to za zegarki?

Garmin, znany producent elektroniki sportowej, po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biegaczy. Tym razem z dwoma nowymi modelami zegarków, które mają trafić w gusta zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych amatorów biegania. Marka Garmin zaprezentowała nowe smartwatche, modele Forerunner® 70 oraz Forerunner 170, które mają pomóc biegaczom na każdym poziomie zaawansowania. Oba urządzenia wyposażono w czytelny, 1,2-calowy wyświetlacz AMOLED, który jest jednocześnie dotykowy. Producent nie zrezygnował jednak z tradycyjnego sterowania i zostawił pięć fizycznych przycisków, co jest sporym ułatwieniem podczas treningu w ruchu.

Jak podkreśla Susan Lyman, Wiceprezes Garmin ds. Sprzedaży Konsumenckiej i Marketingu, nowe modele łączą w sobie prostotę obsługi z zaawansowanymi funkcjami, znanymi do tej pory z droższych serii.

Stmartwatche Forerunner 70 i Forerunner 170 zaprojektowaliśmy z myślą o wszystkim, czego potrzeba, aby rozpocząć swoją biegową przygodę. Te modele oferują zaawansowane funkcje biegowe i treningowe znane z naszych bardziej zaawansowanych zegarków GPS z serii Forerunner oraz popularne parametry monitorowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Niezależnie od obranego celu, te smartwatche to idealne narzędzia, dla początkujących, jak i ambitnych biegaczy, które pomoże im, by każdy krok miał znaczenie. — mówi Susan Lyman, Wiceprezes Garmin ds. Sprzedaży Konsumenckiej i Marketingu.

Co potrafi i ile kosztuje Garmin Forerunner 70?

Model bazowy, czyli Forerunner 70, to zegarek w pełni przygotowany do monitorowania aktywności biegowej. Mierzy kluczowe parametry, takie jak czas, dystans, tempo czy tętno z nadgarstka. Nowością jest funkcja „szybki trening”, która pozwala w prosty sposób ustawić spersonalizowaną sesję biegową na podstawie zadanego czasu i intensywności.

Zegarek oferuje też dostęp do adaptacyjnych planów treningowych Garmin Coach oraz codzienne sugestie treningowe, które dostosowują się do aktualnej formy i poziomu regeneracji użytkownika. Co ciekawe, Garmin dodał plany uwzględniające marszobiegi, co jest ukłonem w stronę osób dopiero zaczynających przygodę ze sportem.

Mimo że to podstawowy model, znalazły się w nim zaawansowane funkcje, takie jak analiza gotowości treningowej, pomiar mocy biegowej z nadgarstka czy dynamiki biegu. Oprócz tego zegarek ma ponad 80 wbudowanych profili sportowych, w tym pływanie i jazdę na rowerze. Całość uzupełniają funkcje monitorowania zdrowia przez całą dobę, jak analiza snu, status HRV czy pomiar natlenienia krwi (pulsoksymetr). Sugerowana cena detaliczna modelu Garmin Forerunner 70 wynosi 1079 zł, a na jednym ładowaniu ma on działać do 13 dni w trybie smartwatcha.

Czym Garmin Forerunner 170 różni się od wersji 70?

Garmin Forerunner 170 to propozycja dla tych, którzy od zegarka oczekują czegoś więcej niż tylko funkcji sportowych. Względem tańszego modelu został on rozbudowany o dwie kluczowe opcje, które znacznie zwiększają jego użyteczność na co dzień. Najważniejszą nowością w modelu Garmin Forerunner 170 są płatności zbliżeniowe Garmin Pay oraz, w specjalnej wersji, możliwość słuchania muzyki bezpośrednio z zegarka.

Dzięki Garmin Pay można zapomnieć o portfelu czy telefonie podczas treningu – za zakupy zapłacimy zegarkiem. Z kolei wersja Forerunner 170 Music pozwala na pobranie playlist z popularnych serwisów streamingowych (wymagana jest subskrypcja) i słuchanie ich na bezprzewodowych słuchawkach. Te udogodnienia wiążą się jednak z nieco krótszym czasem pracy na baterii, który wynosi do 10 dni w trybie smartwatcha.

Ceny tego modelu zaczynają się od 1289 zł za wersję standardową. Za wariant z muzyką, czyli Forerunner 170 Music, trzeba będzie zapłacić 1509 zł. Wszystkie nowe zegarki z tej serii trafią do sprzedaży 15 maja 2026 roku.