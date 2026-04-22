Brzoska: Jestem dumny, że jestem Polakiem i płacę podatki w Polsce

Beata Lekszycka
2026-04-22 13:40

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego – EKG 2026 – prezes firmy InPost Rafał Brzoska w rozmowie z Hubertem Biskupskim, zastępcą redaktora naczelnego Super Expressu i szefem działu SuperBiznes, mówił o kondycji polskiego biznesu, inwestycjach we Francji, a także podatkach, jakie płaci InPost.

Prezes InPostu Rafał Brzoska, w garniturze i krawacie, uśmiecha się na tle ściany paczkomatu z częścią napisu Post.

Autor: Marek Kudelski/Super Express, Proxima Studio/ Shutterstock
Super Biznes SE Google News
  • InPost to największy polski inwestor we Francji, co zostało docenione przez francuskie władze, które aktywnie wspierają dalsze inwestycje.
  • Rafał Brzoska obala mit o hermetyczności francuskiego rynku, podkreślając, że po 5 latach działalności biznes we Francji rozwija się pomyślnie.
  • Przedsiębiorca uważa, że mądrzy liderzy powinni słuchać i prosić biznes o radę, ponieważ to właśnie biznes buduje siłę gospodarki kraju.
  • Brzoska podkreśla, że InPost płaci podatki we wszystkich krajach, w których działa, i zachęca konsumentów do wspierania firm etycznie podchodzących do kwestii podatkowych, krytykując przykład DHL.

Red. Hubert Biskupski zapytał Rafała Brzoskę o spotkanie z prezydentem Macronem i dzisiejsze z ambasadorem Francji. - Rozmawialiśmy o biznesie. InPost jest obecnie największym polskim inwestorem we Francji, a także w Wielkiej Brytanii. Jest to dostrzeżone i docenione - powiedział przedsiębiorca. Podkreślił, że jest duża życzliwość ze strony Francji, aby takich inwestycji przyciągać jak najwięcej, ale też inwestować coraz więcej w Polsce. Rodzi się nam bardzo mocny sojusz polsko - francuski.

Jak się robi biznes we Francji

- Rynek francuski był postrzegany bardzo długo jako rynek hermetyczny, chroniony przez administrację rządową, a z drugiej strony widzimy, że otoczenie globalne zmienia się tak bardzo, że trzeba tworzyć sojusze nie tylko w sferze obronnej, ale też umacniania biznesu " - stwierdził Brzoska. Dodał, że po 5 latach działalności InPostuwe Francji, nie może złego słowa powiedzieć o robieniu biznesu w tym kraju.

Biznes tworzy siłę gospodarki

Na pytanie red. Biskupskiego, czy polskie władze rozumieją biznes, Rafał Brzoska stwierdził, że mądrzy liderzy rozmawiają z biznesem, potrafią słuchać i rosić biznes o radę, powinniśmy się dzielić wiedzą, bo biznes tworzy się gospodarki, siłę kraju.

"Jestem dumny, że płacę podatki w Polsce"

- My nie transferujemy z Francji ani jednego euro do Polski. Płacimy wszystkie podatki w każdym kraju , nawet jak są wyższe niż w Polsce, bo uważam, że tak jest fair - podkreślił Brzoska.

I dodał, że dlatego są postrzegani jako inwestor, który naprawdę inwestuje , a nie traktuje tych kraów jak kolonie.

- "Jeżeli polskie firmy płacą wyższe podatki niż zagraniczne, powinny zawstydzać te firmy, aby one zmieniły swoje polityki  i płaciły podatki w każdym karu, gdzie osiągają przychody i zyski" - stwierdził Brzoska. Przykład DHL jest naganny i okropny - dodał.

Szef InPostu powiedział: " Jestem dumny, że jestem Polakiem i płacę podatki w Polsce".

Kto korzysta z usług DHL, powinien się zastanowić czy to jest firma, która działa etycznie. My konsumenci dokonujemy wyboru, doprowadzamy do tego, czy firma będzie w Polsce płacić podatki albo zniknie z Polski.

EKG 2026 - Rafał Brzoska, prezes InPostu

INPOST
RAFAŁ BRZOSKA