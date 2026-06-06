Urlop wychowawczy 2026. Ile trwa i komu przysługuje?

Dłuższa przerwa na opiekę

Jeśli potrzebujesz więcej czasu na opiekę nad dzieckiem niż oferują urlopy macierzyński i rodzicielski, z pomocą przychodzi urlop wychowawczy. Jest to forma bezpłatnego urlopu, która pozwala Ci poświęcić się wychowaniu dziecka aż do ukończenia przez nie 6. roku życia. Masz prawo do skorzystania z niego, jeśli przepracowałaś/eś co najmniej 6 miesięcy. Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie 36 miesięcy (3 lata). Urlop wychowawczy możesz wykorzystać jednorazowo lub w maksymalnie 5 częściach. Co ważne, z tych 36 miesięcy, jeden miesiąc przysługuje wyłącznie drugiemu rodzicowi i nie może być przeniesiony. Oznacza to, że jeśli tylko jeden z rodziców zdecyduje się na ten urlop, może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy. Jeśli oboje rodzice chcą skorzystać z urlopu, każdy z nich musi wykorzystać swój niezbywalny miesiąc, a pozostałe 34 miesiące mogą dowolnie podzielić.

Wynagrodzenie za urlop wychowawczy

Podczas urlopu wychowawczego nie otrzymujesz wynagrodzenia. Jednakże, państwo opłaca za Ciebie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe) oraz zdrowotne, pod warunkiem, że nie masz innych tytułów do ubezpieczeń (np. nie pracujesz w innej firmie). To ważne, bo choć nie zarabiasz, Twoje ubezpieczenie jest kontynuowane. Urlop wychowawczy jest co do zasady bezpłatny.

Jeśli jednak spełniasz kryteria dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością), możesz pobierać tzw. dodatek wychowawczy z pomocy społecznej w wysokości 400 zł miesięcznie.

Konieczny wniosek

Aby skorzystać z urlopu wychowawczego, musisz złożyć pisemny wniosek do pracodawcy na co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem. Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, urlop wychowawczy możesz przedłużyć nawet do 18. roku życia dziecka, na dodatkowe 36 miesięcy. Do wniosku musisz dołączyć oświadczenie o braku innych tytułów do ubezpieczeń, aby państwo mogło opłacać za Ciebie składki.

Pamiętaj! Pracownik powracający z urlopu wychowawczego musi zostać przyjęty na to samo stanowisko lub równorzędne wobec poprzedniego, przy zachowaniu wynagrodzenia w co najmniej takiej samej wysokości jak przed urlopem.

Tadeusz Białek, prezes ZBP [IMPACT 2026]

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