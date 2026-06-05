PolKa – Polska Kaucja instaluje Zwrotomaty poza sklepami, aby ułatwić oddawanie opakowań w miejscach zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Pierwsze takie urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białołęce, w Zamościu oraz w popularnych kurortach nadmorskich.

Nowa sieć Zwrotomatów ma uniezależnić zwrot butelek od zakupów, zmieniając dotychczasowy model zbiórki.

Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste, jak wyrzucenie śmieci – dostępne w drodze do pracy czy na wakacjach.

Operator systemu kaucyjnego PolKa – Polska Kaucja rozpoczął instalację automatów do zwrotu opakowań w zupełnie nowych miejscach. Jak tłumaczy prezes zarządu PolKa - Polska Kaucja, Magdalena Markiewicz, celem jest maksymalne ułatwienie konsumentom udziału w systemie. Dlatego urządzenia, znane jako Zwrotomaty, stają tam, gdzie ludzie mieszkają, pracują i wypoczywają – na osiedlach, przy placówkach publicznych i w popularnych miejscowościach turystycznych. Pierwsze z nich działają już m.in. na warszawskiej Białołęce, w Zamościu oraz w nadmorskich kurortach, takich jak Mielno, Gąski i Sarbinowo.

Gdzie staną nowe Zwrotomaty i dlaczego to ważne?

Do tej pory zbiórka opakowań kojarzyła się głównie z wizytą w sklepie. W Polsce działa co prawda około 15 tysięcy punktów, ale zdecydowana większość z nich to placówki handlowe. PolKa chce to zmienić, budując alternatywną, powszechną sieć, która uniezależni zwrot butelek od robienia zakupów. Chodzi o to, by oddawanie opakowań było tak proste, jak wyrzucenie śmieci – możliwe po drodze do pracy, na spacerze czy podczas wakacyjnego wyjazdu.

– System kaucyjny w Polsce potrzebuje większej dostępności, dlatego inwestujemy w budowę powszechnej sieci punktów Zwrotomat – mówi Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa - Polska Kaucja. – Pierwsze nowoczesne urządzenia instalujemy m.in. na warszawskiej Białołęce, a kolejne lokalizacje będą sukcesywnie uruchamiane we współpracy z samorządami, partnerami handlowymi i operatorami przestrzeni publicznych. Dzięki temu konsumenci będą mogli zwracać opakowania w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy czy wypoczynku, bez konieczności wizyty w sklepie – dodaje.

Nowe lokalizacje, zwłaszcza w miejscowościach nadmorskich, mają być dostępne całodobowo, co jest kluczowe w sezonie turystycznym, gdy ruch jest największy.

Jak dokładnie działa zwrot kaucji w Zwrotomacie?

Proces jest prosty i w pełni zautomatyzowany. Wystarczy umieścić puste puszki i butelki PET w otworze maszyny. Urządzenie samo je zeskanuje i zliczy. Największym udogodnieniem jest jednak sposób zwrotu pieniędzy. Zamiast papierowego kuponu, który trzeba realizować w kasie, środki można odzyskać cyfrowo.

Zwrotomaty PolKa umożliwiają cyfrowy zwrot kaucji, a użytkownik może odzyskać środki bezpośrednio na kartę płatniczą, przykładając ją do terminala. Takie rozwiązanie działa już między innymi w sklepach IKEA obsługiwanych przez PolKa. To jednak niejedyna opcja. W zależności od potrzeb partnera, który zdecyduje się na instalację automatu, kaucja może być też zapisywana na karcie lojalnościowej, opasce RFID (stosowanej np. w parkach wodnych) lub w dedykowanej aplikacji mobilnej.

Co z wakacjami i imprezami? Mobilne punkty zbiórki w akcji

Strategia PolKi zakłada również elastyczne reagowanie na sezonowe zapotrzebowanie. Właśnie dlatego, oprócz stacjonarnych automatów, operator wprowadza mobilne i tymczasowe punkty zbiórki. Sprawdzą się one idealnie podczas wakacji w kurortach, a także w trakcie imprez plenerowych czy festiwali, gdzie generowana jest duża liczba opakowań po napojach.

– Nadchodzi wakacyjny szczyt sezonu, w którym Polacy więcej podróżują i częściej sięgają po napoje. Dlatego rozwijamy infrastrukturę tam, gdzie system jest najbardziej potrzebny: w miejscach wypoczynku, turystyki, ale także wydarzeń plenerowych. Chcemy, aby zwrot opakowań był łatwy i dostępny w każdej lokalizacji – podkreśla Magdalena Markiewicz.

Takie mobilne rozwiązanie było już testowane w praktyce, między innymi podczas EkoPikniku w Radomiu oraz na Mistrzostwach Polski WPC Polska & Służb Mundurowych.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]