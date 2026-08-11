Rekord w tunelu na zakopiance: prawie 55 tys. aut w niedzielę

W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na trasie S7, popularnie zwanej zakopianką. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu doby przejechało nim blisko 55 tysięcy pojazdów. Rekordowe natężenie ruchu odnotowano w podobnych okolicznościach jak przed rokiem – w pogodną niedzielę, bezpośrednio przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia.

Statystyki przejazdów przez tunel

Niedzielny wynik znacząco przewyższa średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu, które wynosi 26,4 tys. pojazdów. Z danych GDDKiA wynika, że najwięcej samochodów korzysta z tego odcinka w sierpniu – w 2025 roku było to średnio 37,6 tys. aut dziennie. Dla porównania, najmniejszy ruch notowany jest w marcu, gdy tunelem przejeżdża przeciętnie 19,4 tys. pojazdów na dobę.

Duże natężenie ruchu obserwowano również w inne okresy wzmożonych wyjazdów turystycznych. Podczas pierwszych dwóch tygodni tegorocznych ferii zimowych tunelem przejechało prawie 400 tys. samochodów. Z kolei w ubiegłoroczne wakacje, w lipcu i sierpniu, odnotowano łącznie ponad 2,1 mln przejazdów, a próg 40 tys. pojazdów na dobę przekraczano dziesięciokrotnie.

Tak wygląda tunel na zakopiance

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Dane techniczne i znaczenie tunelu

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich ma 2058 metrów długości i biegnie pod masywem Lubonia Małego w Beskidzie Wyspowym. Obiekt, oddany do użytku 12 listopada 2022 roku, jest częścią drogi ekspresowej S7. Stanowi on kluczowy element trasy, która znacząco skróciła czas przejazdu w kierunku Podhala i poprawiła płynność ruchu. Budowa odcinka S7 Lubień – Rabka-Zdrój, którego częścią jest tunel, kosztowała ponad 2,5 mld zł i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

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