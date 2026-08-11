Nowy rekord w tunelu na zakopiance. W niedzielę przejechało nim prawie 55 tys. aut

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-08-11 7:19

Prawie 55 tys. pojazdów przejechało w niedzielę tunelem na zakopiance. Jak poinformowała GDDKiA, to nowy dobowy rekord natężenia ruchu na tym odcinku drogi S7. Rekordowe natężenie odnotowano tuż przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia.

Widok z auta na korek przed tunelem im. Kaczyńskich na S7. O rekordzie na zakopiance przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu: Nowy rekord w tunelu na zakopiance. W niedzielę przejechało nim prawie 55 tys. aut

Rekord w tunelu na zakopiance: prawie 55 tys. aut w niedzielę

W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na trasie S7, popularnie zwanej zakopianką. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu doby przejechało nim blisko 55 tysięcy pojazdów. Rekordowe natężenie ruchu odnotowano w podobnych okolicznościach jak przed rokiem – w pogodną niedzielę, bezpośrednio przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia.

Statystyki przejazdów przez tunel

Niedzielny wynik znacząco przewyższa średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu, które wynosi 26,4 tys. pojazdów. Z danych GDDKiA wynika, że najwięcej samochodów korzysta z tego odcinka w sierpniu – w 2025 roku było to średnio 37,6 tys. aut dziennie. Dla porównania, najmniejszy ruch notowany jest w marcu, gdy tunelem przejeżdża przeciętnie 19,4 tys. pojazdów na dobę.

Duże natężenie ruchu obserwowano również w inne okresy wzmożonych wyjazdów turystycznych. Podczas pierwszych dwóch tygodni tegorocznych ferii zimowych tunelem przejechało prawie 400 tys. samochodów. Z kolei w ubiegłoroczne wakacje, w lipcu i sierpniu, odnotowano łącznie ponad 2,1 mln przejazdów, a próg 40 tys. pojazdów na dobę przekraczano dziesięciokrotnie.

Tak wygląda tunel na zakopiance

Tunel na Zakopiance (S7) pod Luboniem Małym, pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna
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Dane techniczne i znaczenie tunelu

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich ma 2058 metrów długości i biegnie pod masywem Lubonia Małego w Beskidzie Wyspowym. Obiekt, oddany do użytku 12 listopada 2022 roku, jest częścią drogi ekspresowej S7. Stanowi on kluczowy element trasy, która znacząco skróciła czas przejazdu w kierunku Podhala i poprawiła płynność ruchu. Budowa odcinka S7 Lubień – Rabka-Zdrój, którego częścią jest tunel, kosztowała ponad 2,5 mld zł i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

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Przebudowa zakopianki w Myślenicach
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