Małpki w systemie kaucyjnym. Rząd Tuska podjął decyzję! Branża jest załamana

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-06-03 5:33

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało o włączeniu tzw. małpek do systemu kaucyjnego. Decyzja o harmonogramie wdrożenia zmian ma zapaść w drugiej połowie roku. Branża handlowa, zwłaszcza właściciele mniejszych sklepów, alarmuje, że nowe przepisy oznaczają dla nich ogromne koszty i problemy logistyczne.

Sprzedawczyni w sklepie segregująca małpki do niebieskich skrzynek, obok rekomat z informacją, że nie przyjmuje butelek szklanych <200ml, w tle klient z torbą. Temat rozszerzenia systemu kaucyjnego na te opakowania porusza portal Super Biznes.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sprzedawczyni w sklepie segregująca "małpki" do niebieskich skrzynek, obok "rekomat" z informacją, że nie przyjmuje butelek szklanych <200ml, w tle klient z torbą. Temat rozszerzenia systemu kaucyjnego na te opakowania porusza portal Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Resort klimatu planuje objąć "małpki" systemem kaucyjnym, aby ograniczyć porzucanie 3 milionów tych butelek dziennie, a decyzja zapadnie w drugiej połowie roku.
  • Polska Izba Handlu ostrzega, że włączenie "małpek" do systemu może sparaliżować małe sklepy, zmuszając je do drogich inwestycji i udziału w programie.
  • Handlowcy musieliby sami finansować automaty (do 70 tys. zł) i długo czekać na zwrot kaucji, co przy niskich marżach grozi załamaniem płynności finansowej.
  • Dodatkowym problemem są ryzyka sanitarno-higieniczne i brak miejsca na magazynowanie lepiących się butelek w niewielkich lokalach

Rząd Donalda Tuska rozszerza system kaucyjny

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe butelki szklane po alkoholu o pojemności do 200 ml, popularnie zwane „małpkami”. Resort potwierdził w oświadczeniu dla „Dziennika Gazety Prawnej”, że w drugiej połowie roku zapadnie decyzja dotycząca harmonogramu i sposobu wdrażania tych zmian.

Problem z „małpkami” jest znaczący. Jak czytamy w „DGP”, Polacy codziennie opróżniają średnio aż 3 miliony takich butelek. Większość z nich ląduje w krzakach lub na chodnikach, co stanowi poważny problem estetyczny i ekologiczny dla samorządów.

Branża handlowa obawia się konsekwencji

Decyzja ministerstwa budzi poważne obawy w sektorze handlu. Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, ostrzega, że włączenie „małpek” do systemu kaucyjnego w praktyce zmusi małe sklepy do dobrowolnego przystąpienia do programu. Jak tłumaczy, klienci zazwyczaj oddają opakowania w tych samych miejscach, w których kupują towar. Rezygnacja ze zbiórki butelek oznaczałaby więc odpływ konsumentów do większej konkurencji.

Handlowcy wskazują również na wysokie koszty. Organizacja systemu i zakup automatów do zbiórki opakowań, które mogą kosztować nawet 70 tys. zł, spadnie na barki sklepów. Prezes PIH zwraca także uwagę na wadliwy mechanizm rozliczeń. Sklepy muszą kredytować system, wypłacając kaucje z własnych środków i długo czekać na ich zwrot. Zdaniem Ptaszyńskiego opłata obsługowa jest deficytowa i nie pokrywa nawet kosztów prądu czy pracy personelu. Przy marżach handlowych na poziomie 1 proc. może to grozić załamaniem płynności finansowej mniejszych placówek.

Kolejnym problemem są kwestie logistyczne i sanitarne. W małych lokalach, często o powierzchni około 50 m kw., brakuje miejsca na magazynowanie i ręczne sortowanie lepkich, szklanych butelek po alkoholu.

Nie róbmy ze sklepów PSZOK-ów — apeluje Ptaszyński.

Polecany artykuł:

Koniec kuponów w systemie kaucyjnym w Polsce. Kaucja przechodzi na kartę
EKG 2026 - Jan Styliński, Prezes Zarządu PZPB
QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej?
Pytanie 1 z 15
Kawa zalewana wrzątkiem w PRL-u nosiła nazwę:
QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej ?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁPKI
system kaucyjny