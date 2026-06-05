Rząd uruchamia nowy Czek turystyczny – to szansa na dofinansowanie do 600 zł, które ma ożywić ruch turystyczny poza szczytem sezonu.

Program skierowany jest do seniorów 60+ oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny, a wsparcie obejmie cztery wybrane województwa wschodniej Polski.

Sprawdź, jaki jeden warunek musisz spełnić i kiedy dokładnie możesz wykorzystać swoje dofinansowanie na jesienny wypoczynek!

Nowy Czek turystyczny będzie pilotażowym programem przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dopłaty mają trafić do wybranych grup społecznych i pomóc ożywić ruch turystyczny w regionach, które w ostatnich latach odczuły spadek liczby odwiedzających.

Nawet 600 zł dopłaty. Kto może dostać pieniądze?

Program nie będzie dostępny dla wszystkich. W pierwszej edycji wsparcie otrzymają dwie grupy osób: seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia, oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Wysokość dopłaty ma wynieść od 300 do 600 zł. Ostateczna kwota będzie zależała od zasad programu i rodzaju rezerwowanego pobytu. Ministerstwo zapowiada jednak, że w kolejnych latach katalog uprawnionych może zostać rozszerzony. To oznacza, że nowy program może stać się następcą dobrze znanych inicjatyw takich jak bon turystyczny czy regionalne dopłaty do noclegów.

Jest jeden ważny warunek

Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba będzie zaplanować pobyt obejmujący minimum dwa noclegi. Czek turystyczny będzie przyznawany jednorazowo. Nie będzie możliwości wypłaty pieniędzy w gotówce ani wykorzystania ich częściowo. Beneficjent otrzyma specjalny kod, który wykorzysta podczas rezerwacji pobytu w obiekcie uczestniczącym w programie.

Ministerstwo podkreśla, że celem programu jest realne wsparcie branży turystycznej, a nie przekazywanie środków bezpośrednio uczestnikom.

Te regiony skorzystają jako pierwsze

Pierwsza odsłona programu obejmie cztery województwa położone przy wschodniej granicy Polski:

lubelskie,

podkarpackie,

podlaskie,

warmińsko-mazurskie.

To właśnie te regiony najmocniej odczuły spadek zainteresowania turystów po wybuchu wojny w Ukrainie i pogorszeniu sytuacji geopolitycznej w tej części Europy. Mniejsza liczba rezerwacji oznaczała niższe przychody hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. Czek turystyczny ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom odzyskać klientów i poprawić sytuację branży.

Ministerstwo chce odbudować ruch turystyczny

Jak wskazuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, program ma wspierać odbudowę potencjału turystycznego regionów przygranicznych.

Program ma pomóc odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych i regionów, które odnotowały spadek liczby turystów, ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie wizerunku w związku z sytuacją geopolityczną. Jednocześnie ma promować te miejsca jako bezpieczne i atrakcyjne kierunki podróży w Polsce – podkreśla resort.

Kiedy będzie można wykorzystać czek turystyczny?

Dofinansowanie będzie można wykorzystać po zakończeniu wakacji. Program ma obowiązywać od września do listopada 2026 roku. Resort liczy na to, że dodatkowe pieniądze zachęcą Polaków do krótkich wyjazdów jesienią, kiedy obłożenie obiektów noclegowych jest znacznie niższe niż w szczycie sezonu. Obecnie trwa nabór obiektów zainteresowanych udziałem w programie. Szczegółowy regulamin oraz zasady przyznawania dopłat mają zostać opublikowane w najbliższych miesiącach.

Nowy czek turystyczny nie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem. W ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem cieszył się Podlaski Bon Turystyczny, który oferował dopłaty do noclegów w północno-wschodniej Polsce. Podobne programy pojawiały się również w innych regionach kraju. Ministerstwo Sportu i Turystyki liczy, że nowy system dopłat pozwoli skutecznie zwiększyć ruch turystyczny poza sezonem i jednocześnie wesprze lokalny biznes związany z turystyką.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026