Podlaski Bon Turystyczny 2026 to inicjatywa wspierająca turystykę w regionie, mająca na celu przyciągnięcie odwiedzających i pomoc lokalnej branży.

Rejestracja do wiosennej edycji bonu, wartego 300 zł na osobę (400 zł jesienią/zimą), rozpocznie się 21 marca przed południem, a bon można wykorzystać od 1 kwietnia do końca czerwca 2026 r.

Aby skorzystać z bonu, należy zarezerwować minimum 2 noclegi wiosną/jesienią lub 3 noclegi latem.

Pierwsza edycja programu odniosła ogromny sukces, przyciągając ponad 14 tysięcy turystów.

Podlaski bon turystyczny 2026 – na czym polega program

Druga edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego to inicjatywa przygotowana przez województwo podlaskie oraz Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT). Program ma na celu zwiększenie ruchu turystycznego oraz wsparcie lokalnej branży, która odczuwa skutki napiętej sytuacji przy granicy z Białorusią. Projekt promuje region jako bezpieczny i atrakcyjny kierunek podróży, zachęcając do odkrywania jego walorów przyrodniczych i kulturowych.

Rejestracja i terminy – kiedy można złożyć wniosek

Rejestracja do wiosennej edycji rozpocznie się w sobotę, 21 marca, przed południem. Formularz pojawi się na stronie www.generuj.podlaskibonturystczny.pl między godziną 11 a 12.

Bon będzie generowany elektronicznie, a jego wykorzystanie zaplanowano od 1 kwietnia do końca czerwca 2026 r. Kolejne nabory obejmą sezon letni oraz jesienno-zimowy.

Kwoty dopłat i zasady korzystania z bonu

W drugiej edycji programu przewidziano ponad 2 mln zł, podzielone na trzy etapy. Już w pierwszym rozdaniu dostępne będzie 800 tys. zł. Wysokość wsparcia wynosi:

* 300 zł na osobę w sezonie wiosennym i letnim,

* 400 zł od września do grudnia.

Warunki skorzystania z dopłaty zależą od sezonu: minimum 2 noclegi wiosną i jesienią, minimum 3 noclegi latem. Co istotne, kwota wsparcia nie jest uzależniona od standardu wybranego obiektu noclegowego.

Zainteresowanie programem – duży sukces pierwszej edycji

Pierwsza odsłona programu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – skorzystało z niej ponad 14 tys. osób. Na dopłaty przeznaczono wtedy 4 mln zł, a bony znikały w zaledwie kilka minut od uruchomienia systemu. W bazie dostępnych noclegów znajdowało się ponad 500 obiektów, co pokazuje skalę zaangażowania lokalnej branży turystycznej.

Nowa edycja programu ma szansę powtórzyć sukces poprzedniej i jeszcze mocniej wypromować region. Dzięki wsparciu finansowemu oraz rosnącej ofercie noclegowej Podlasie staje się coraz bardziej konkurencyjnym kierunkiem turystycznym w Polsce.

PTNW - Miłosz Bembinow