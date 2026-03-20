Lotniczy hit sezonu! Warszawa uruchamia długo wyczekiwane kierunki

Beata Lekszycka
PAP
2026-03-20 15:56

Letni rozkład Lotniska Chopina i nowe loty z Warszawy to aż 157 połączeń i 15 nowych kierunków. Wśród nich pojawią się m.in. Bolonia, San Francisco i Porto, a zmiany obejmą także porty w Radomiu i Zielonej Górze. Lotnisko Chopina pozostaje największym portem w Polsce – w 2025 roku obsłużyło 24 mln pasażerów.

Autor: Wikimedia Commons, Vampir2011
  • Lotnisko Chopina w sezonie letnim 2026 zaoferuje 142 kierunki, w tym 15 nowości, co umacnia jego pozycję jako kluczowego hubu w regionie.
  •  PLL LOT uruchomi 6 nowych tras, w tym dalekodystansowe połączenie do San Francisco oraz popularne wakacyjne kierunki, takie jak Heraklion i Palma de Mallorca.
  •  Wizz Air doda 8 nowych połączeń, m.in. do Bratysławy i Tallina, a airBaltic powróci z rejsami do Rygi. 
  • Lotniska w Radomiu i Zielonej Górze rozszerzą ofertę o popularne kierunki wakacyjne, m.in. do Hurghady, Antalyi, Tirany oraz Marsa Alam.

Letni rozkład Lotniska Chopina 2026 – nowe połączenia

Od 29 marca startuje sezon letni w lotnictwie, co oznacza rozszerzenie siatki połączeń. Jak poinformowały Polskie Porty Lotnicze (PPL): „Już w następną niedzielę, 29 marca, przesuniemy wskazówki zegarków o godzinę do przodu. Dla całej branży lotniczej oznacza to start sezonu Lato 2026. Lotniska zarządzane przez Polskie Porty Lotnicze S.A. zaoferują łącznie 157 połączeń, a wśród nich aż 15 nowości z Lotniska Chopina”.

Z warszawskiego lotniska pasażerowie polecą do 142 kierunków, co czyni je jednym z najważniejszych hubów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowe loty LOT i Wizz Air z Warszawy

PLL LOT uruchomi sześć nowych tras, w tym dalekodystansowe połączenie do San Francisco oraz europejskie kierunki jak Bolonia czy Porto. W ofercie znajdą się też popularne wakacyjne destynacje, m.in. Heraklion i Palma de Mallorca.

Z kolei Wizz Air doda osiem tras, obejmujących m.in. Bratysławę, Tallin, Sofię czy Faro. Nowością będzie również powrót przewoźnika airBaltic z rejsami do Rygi. Łotewskie linie lotnicze obsłużą całoroczne połączenie do Rygi. Loty będą odbywać się 3 razy w tygodniu (każdy poniedziałek, środa oraz piątek), a pierwszy z nich zaplanowano na 30 marca.

Loty z Radomia i Zielonej Góry – wakacyjna oferta

Zmiany obejmą także inne porty zarządzane przez PPL. Lotnisko w Radomiu wzbogaci ofertę o kierunki wakacyjne, takie jak Hurghada i Antalya, a także połączenia do Rzymu czy Tirany.

Z kolei Zielona Góra-Babimost zwiększy ofertę czarterową. Oprócz regularnego połączenia PLL LOT do Warszawy (2 połączenia dziennie od 15 marca, bez sobót), port wraz z biurami podróży Coral Travel i Itaka przygotował atrakcyjną wakacyjną ofertę. Turyści wybiorą się do: Antalyi (2 loty w tygodniu, 29.05 – 23.10), Enfidhy (1 lot w tygodniu, 01.06 – 19.10), Tirany (1 lot w tygodniu, 11.06 – 27.08), Marsa Alam (1 lot w tygodniu, kontynuacja całorocznego połączenia).

PTNW - Miłosz Bembinow

