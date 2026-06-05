Od piątku maksymalna cena benzyny Pb95 wynosi 5,94 zł/l, a oleju napędowego 6,40 zł/l na stacjach w całym kraju.

Obecne limity cenowe są znacznie niższe niż w marcu, kiedy diesel kosztował aż 7,60 zł/l, choć Pb95 potaniała w piątek tylko o grosz.

Sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Obniżone stawki VAT (do 8%) i akcyzy na paliwa, obowiązujące do 15 czerwca, są kluczowe dla utrzymania obecnych cen.

Nowe maksymalne ceny paliw od piątku

W piątek weszły w życie nowe maksymalne ceny paliw ustalone przez Ministra Energii. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem litr benzyny Pb95 kosztuje nie więcej niż 5,94 zł, a litr oleju napędowego - 6,40 zł. Oznacza to spadek ceny benzyny 95-oktanowej o jeden grosz w porównaniu ze środą, kiedy wynosiła ona 5,95 zł. Cena diesla pozostała na tym samym poziomie. Dla porównania, 31 marca, czyli w pierwszym dniu obowiązywania regulacji, limity były znacznie wyższe i wynosiły 6,16 zł za litr benzyny 95 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Zasady publikacji cen i stawki na weekend

Zgodnie z przepisami, resort energii publikuje obwieszczenia o maksymalnych cenach paliw w każdy dzień roboczy, a nowe stawki obowiązują od dnia następującego po ich publikacji w Monitorze Polskim. Kolejne obwieszczenie, które ukaże się jeszcze w piątek, określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole na stacjach prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Formuła cenowa i obniżone podatki

Cena maksymalna jest ustalana według formuły, która obejmuje średnią cenę hurtową paliwa na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 30 groszy za litr oraz podatek VAT. Do 15 czerwca obowiązują obniżone podatki: stawka VAT na paliwa została zredukowana z 23 do 8 proc., a akcyza obniżona do najniższego poziomu dopuszczonego w Unii Europejskiej – o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze oleju napędowego.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]