Stawki VAT i akcyzy na paliwa zostały utrzymane na obniżonym poziomie. VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty pozostaje na poziomie 8% (zamiast standardowych 23%), a akcyza została obniżona o 29 groszy na litrze dla benzyny i 28 groszy na litrze dla oleju napędowego, osiągając najniższy dopuszczalny limit unijny.

Decyzje te zostały sformalizowane i będą obowiązywać do 15 czerwca 2026 roku. Rozporządzenia Ministerstwa Finansów, opublikowane w Dzienniku Ustaw, potwierdziły przedłużenie obniżonych stawek.

Są to działania osłonowe rządu mające na celu stabilizację cen paliw dla konsumentów. Obniżki stawek podatkowych są częścią szerszego pakietu, który obejmuje również regulacje dotyczące maksymalnych cen w sprzedaży detalicznej.

Stawka podatku od towarów i usług (VAT) na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty, które stanowią samodzielne paliwa, została utrzymana na obniżonym poziomie. Zamiast standardowych 23 procent, obowiązywać będzie stawka 8 procent.

Analogicznie, również akcyza na paliwa silnikowe podlega redukcji. Dla benzyny obniżka wynosi 29 groszy na litrze, natomiast dla oleju napędowego jest to 28 groszy na litrze. Takie poziomy stawek akcyzowych odpowiadają najniższemu dopuszczalnemu limitowi wyznaczonemu przez przepisy Unii Europejskiej.

Okres Obowiązywania

Decyzje o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek VAT i akcyzy zostały sformalizowane poprzez rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw w miniony czwartek, potwierdzając ich moc prawną do 15 czerwca 2026 roku. Warto zaznaczyć, że nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, uchwalona pod koniec marca, stanowi podstawę prawną dla możliwości czasowego obniżania stawek akcyzy na paliwa w drodze rozporządzenia, z horyzontem czasowym do 30 czerwca.

Oprócz wspomnianych obniżek podatkowych, na rynku paliwowym nadal obowiązują regulacje dotyczące maksymalnych cen w sprzedaży detalicznej. Mechanizm ten stanowi dodatkowy element pakietu osłonowego mającego na celu stabilizację cen dla końcowego odbiorcy.

Rządowe plany dotyczące przedłużenia działań osłonowych w zakresie cen paliw były sygnalizowane już wcześniej. Oficjalne komunikaty wskazywały na zamiar utrzymania tych mechanizmów do połowy czerwca, co teraz zostało formalnie potwierdzone poprzez publikację odpowiednich rozporządzeń.

W naszej galerii przypomnisz sobie kultowe zabawki z czasów PRL:

15

Sonda Czy przerażają Cię obecne ceny paliw? tak, bardzo nie, wcale może trochę