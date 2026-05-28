Minimalna krajowa przekroczy 5 tys. zł?

Rozpoczyna się coroczna batalia o wysokość płacy minimalnej. Już niebawem ruszą oficjalne negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem.

Jak ustalił portal Money.pl, trzy największe centrale związkowe mówią jednym głosem. NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych oraz OPZZ chcą, by minimalne wynagrodzenie wzrosło w 2027 roku o co najmniej 8,2 proc.

To oznaczałoby podwyżkę z obecnych 4806 zł brutto do aż 5200 zł brutto.

Nawet 400 zł więcej miesięcznie

Dla milionów pracowników oznaczałoby to sporą ulgę dla domowych budżetów. Podwyżka minimalnej krajowej o niemal 400 zł mogłaby pomóc wielu rodzinom walczącym z wysokimi kosztami życia.

Według danych resortu pracy minimalne wynagrodzenie pobiera dziś około 15 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce. To ponad 3 miliony osób.

Pracodawcy już kręcą nosem

Propozycja związkowców raczej nie spotka się z entuzjazmem przedsiębiorców. Pracodawcy od dawna ostrzegają, że zbyt szybki wzrost płacy minimalnej mocno obciąża firmy.

Eksperci Federacji Przedsiębiorców Polskich szacowali wcześniej, że przyszłoroczna minimalna krajowa mogłaby wynieść raczej około 4860–4975 zł brutto.

Jeszcze ostrożniej do sprawy podchodzi rząd. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało niedawno, by najniższa krajowa wynosiła co najmniej 4927 zł brutto.

Ostateczna decyzja do września

Negocjacje odbędą się w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeśli związki zawodowe i pracodawcy nie dojdą do porozumienia, wtedy ostateczną decyzję podejmie rząd.

Czasu nie ma dużo, gdyż nowe stawki muszą zostać ustalone najpóźniej do 15 września.

Dla milionów Polaków to jedna z najważniejszych decyzji finansowych przyszłego roku. W grze są bowiem nie tylko wyższe pensje, ale także koszty prowadzenia firm i ceny w sklepach.

