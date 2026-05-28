Parking droższy niż weekendowy wyjazd

26 czerwca Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie pierwszych gości. Największy hotel w Polsce ma być symbolem luksusu nad Bałtykiem, ale luksus będzie sono kosztował.

Jak sprawdził „Fakt”, za podziemny parking trzeba zapłacić aż 80 zł za dobę. Tańszy jest parking zewnętrzny, ale i tam cena robi wrażenie. To 60 zł za dzień.

Przy tygodniowym pobycie rachunek za samo auto może wynieść 560 zł za parking podziemny lub 420 zł za miejsce na zewnątrz. Hotel od razu uprzedza też gości, że nie ma rezerwacji miejsc parkingowych.

Nocleg za kilka tysięcy

Ceny pokoi również pokazują, że hotel Gołębiewski w Pobierowie celuje w zamożnych klientów. Za zwykły pokój dla dwóch osób trzeba zapłacić minimum około 1,6 tys. zł za noc.

Jeszcze drożej jest w apartamentach premium. Luksusowy apartament z tarasem kosztuje ponad 5 tys. zł za dobę.

A jeśli ktoś chce przyjechać z pupilem, musi dopłacić kolejne pieniądze. Pobyt psa kosztuje od 150 do 250 zł dziennie. Wszystko zależy od jego wagi.

Turyści i tak szturmują rezerwacje

Mimo wysokich cen zainteresowanie hotelem jest ogromne. Po uruchomieniu systemu rezerwacji chętni ruszyli do rezerwowania terminów.

Hotel chwalił się w mediach społecznościowych, że zainteresowanie jest bardzo duże. Wielu turystów od miesięcy czekało na otwarcie obiektu, którego budowa ciągnęła się latami.

Początkowo hotel miał ruszyć już w 2020 roku, ale inwestycję opóźniły pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz śmierć właściciela sieci Tadeusza Gołębiewskiego.

A jak jest na Mazurach?

I tu jest spore zaskoczenie. Dla porównania w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach parking jest wyraźnie tańszy. Goście płacą tam 50 zł za dobę.

Mazurski obiekt działa od 35 lat i także oferuje wiele atrakcji m.in. aquapark, SPA, kręgielnię czy tor saneczkowy. Dodatkowo dostępne są ładowarki dla samochodów elektrycznych.

Różnica w cenach pokazuje jednak jasno, że nowy hotel Gołębiewski nad Bałtykiem ma być najbardziej luksusowym i najdroższym obiektem w całej sieci.

