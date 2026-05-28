Koszyk coraz droższy. Polacy czują to każdego dnia

Miało być taniej, a jest drożej. Choć miesiąc do miesiąca ceny lekko spadły, eksperci nie mają złudzeń, że drożyzna zadomowiła się w sklepach na dobre.

Z raportu ASM SFA wynika, że średni koszyk zakupowy kosztował w kwietniu 335,90 zł. To wprawdzie o 2,32 zł mniej niż w marcu, ale jednocześnie aż o 16,88 zł więcej niż rok temu.

Analitycy rynku zwracają uwagę na jeden bardzo istotny szczegół. Żadna sieć handlowa nie utrzymała już koszyka poniżej 300 zł. A jeszcze niedawno było to możliwe.

Gdzie było najtaniej, a gdzie najdrożej?

Najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Auchan. Tam średni koszyk kosztował 306,02 zł. Niewiele drożej było w Makro Cash & Carry i Selgrosie.

Najmocniej po kieszeni oberwali klienci Aldi. Tam wartość koszyka wyniosła aż 355,52 zł. Różnica między najtańszym a najdroższym sklepem sięgnęła prawie 50 zł.

Promocje robią ogromną różnicę

Raport pokazuje też, jak bardzo opłaca się dziś szukanie promocji. Gdyby klient wybierał wyłącznie najtańsze produkty spośród wszystkich badanych sklepów, zapłaciłby 251,71 zł.

Ale przy wyborze najdroższych wariantów rachunek wyniósłby aż do 394,38 zł. Różnica to ponad 142 zł.

To właśnie dlatego Polacy coraz częściej porównują ceny, korzystają z aplikacji i planują zakupy z gazetkami promocyjnymi w ręku.

Dino jedyną siecią ze spadkiem cen

W większości sklepów ceny rok do roku poszły mocno w górę. Największe podwyżki odnotowano w E.Leclerc, Carrefourze i Selgrosie.

Wyjątkiem okazało się Dino Polska. To jedyna sieć, w której ceny lekko spadły — o 0,42 proc.

Polacy zmieniają nawyki zakupowe

Co jeszcze wynika z badania? Eksperci zauważają, że klienci coraz rzadziej wrzucają produkty do koszyka bez zastanowienia. Dziś liczy się planowanie i rozsądne wydawanie pieniędzy.

– Konsumenci budują własny „koszyk oszczędności” – podkreślają autorzy raportu.

I ostrzegają, że jeśli inflacja znów przyspieszy, ceny w sklepach mogą jeszcze bardziej wzrosnąć. A wtedy codzienne zakupy staną się dla wielu rodzin jeszcze większym wyzwaniem.

