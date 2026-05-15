Polacy ryzykują w sieci. Co trzeci kupuje w nieznanych sklepach

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-15 7:19

Polacy coraz śmielej robią zakupy w internecie. Jak wynika z najnowszego badania „Konsumenci w e-sklepach”, aż 39 proc. ankietowanych często kupuje w sklepach internetowych, których wcześniej nie znało. Jednocześnie większość klientów zachowuje ostrożność i dokładnie sprawdza sprzedawcę przed zapłatą.

Dwie kobiety przeglądające smartfon, siedzące na ławce. Jedna z blond włosami w białej koszulce i granatowych spodniach, druga z brązowymi włosami, wskazuje palcem na ekran. Zdjęcie ilustruje odważne decyzje konsumentów w e-handlu, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

Nowe badanie o Polakach w internecie 

Kochamy zakupy w sieci. E-commerce bije rekordy popularności na polskim rynku. Tak wynika z najnowszego badania „Konsumenci w e-sklepach”. 

Najbardziej otwarci na nowe e-sklepy są Polacy w wieku od 35 do 54 lat. W tej grupie niemal co drugi ankietowany przyznał, że regularnie kupuje w nieznanych wcześniej sklepach internetowych.

Polacy coraz odważniejsi w sieci

Młodsi konsumenci też chętnie ryzykują. Wśród osób przed 35. rokiem życia robi tak około 40 proc. ankietowanych.

Najbardziej ostrożni są seniorzy. W grupie powyżej 55 lat zakupy w nieznanych sklepach robi 30 proc. badanych.

Co trzeci konsument kupuje w nieznanych sklepach

Co jeszcze wynika z raportu? Ciekawe są też różnice między mieszkańcami różnych miejscowości. Najodważniejsi okazali się mieszkańcy miast od 21 do 100 tys. mieszkańców. Tam aż 47 proc. osób kupuje w nieznanych e-sklepach.

W największych metropoliach robi tak 39 proc. badanych, a na wsiach – 36 proc. 

Jedna rzecz nadal jest kluczowa

Choć Polacy coraz chętniej testują nowe sklepy, to bezpieczeństwo nadal pozostaje najważniejsze. Dla niemal połowy ankietowanych (48 proc.) kluczowe są bezpieczne metody płatności.

Niewiele mniej, bo 45 proc., zwraca uwagę na opinie innych klientów. Ważne są także informacje świadczące o tym, że sklep działa stabilnie i jest wiarygodny.

Nie chcemy ryzykować utraty pieniędzy

Badanie pokazuje też, że większość internautów nie chce ryzykować utraty pieniędzy. Większość respondentów, bo aż 51 proc. deklaruje, że zawsze sprawdza sklep internetowy przed zakupem i to bez względu na kwotę zamówienia. Kolejne 37 proc. robi to przy droższych zakupach.

Badanie „Konsumenci w e-sklepach” zostało przeprowadzone w lutym 2026 roku na zlecenie Rzetelnej Firmy. Ankietę zrealizowano metodą internetową na grupie tysiąca Polaków.

