Seniorzy mogą otrzymać w 2027 roku prawie 4 tys. zł więcej niż w 2026 r. dzięki prognozowanym waloryzacjom i dodatkom.

Prognozowana waloryzacja emerytur w 2027 r. może wynieść 3,48%, podnosząc minimalną emeryturę do 2047 zł brutto.

Trzynastka w kwietniu 2027 r. ma wynieść 2047,34 zł brutto, co oznacza co najmniej 1617,40 zł na rękę.

Czternastka, również w wysokości 2047,34 zł brutto, trafi w pełnej kwocie do osób z emeryturą podstawową do 2900 zł brutto.

4 tys. zł wyższa emerytura. Na taką podwyżkę seniorzy muszą poczekać

Choć do 2027 roku zostało jeszcze sporo czasu, rząd Donalda Tuska przyjął już dokument, który pozwala na pierwsze, ostrożne szacunki. Mowa o „Założeniach makroekonomicznych państwa na lata 2026-2030”. To właśnie w nich zawarto kluczowe prognozy dotyczące inflacji i wzrostu płac. Te dwa wskaźniki są podstawą do obliczenia corocznej waloryzacji świadczeń, która tradycyjnie odbywa się 1 marca.

Zgodnie z tymi założeniami, podwyżka emerytur i rent może sięgnąć 3,48 proc. Co to oznacza w praktyce? Jeśli te prognozy się potwierdzą, najniższa emerytura wzrośnie z obecnych 1780,96 zł do 2047,34 zł brutto. Według wstępnych szacunków waloryzacja emerytur 2027 może wynieść 3,48 proc., co podniosłoby minimalne świadczenie do kwoty 2 047,34 zł brutto.

EKG 2026 - Konrad Gołota, wiceminister MAP

Ile wyniesie trzynastka i czternastka w 2027 roku?

Pierwszy z dodatków, czyli trzynastka, trafia do wszystkich emerytów i rencistów, bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia. Zgodnie z prawem, jej wysokość jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji. Wypłata następuje w kwietniu. Oznacza to, że w 2027 roku seniorzy mogą liczyć na przelew w wysokości 2047,34 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że od tej kwoty potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna, więc kwota „na rękę” będzie niższa i zależna od łącznego dochodu. Minimalnie może to być około 1617 zł netto.

Drugi dodatek, czternastka, wypłacany jest w drugiej połowie roku, zazwyczaj we wrześniu. Jej wysokość również jest powiązana z emeryturą minimalną i w 2027 roku może wynieść tyle samo, co trzynastka, czyli 2047,34 zł brutto. Tu jednak obowiązuje próg dochodowy. Pełną kwotę czternastki otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Łącznie prognozowana trzynastka i czternastka 2027 to dodatkowe 4094,68 zł brutto dla seniorów z najniższymi świadczeniami.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wszystkie podane kwoty to na razie jedynie prognozy. Ostateczna wysokość waloryzacj będzie zależeć od danych gospodarczych, głównie inflacji, które poznamy dopiero na początku 2027 roku.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym! Pytanie 1 z 18 Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Socialnych Zakład Urozmaiceń Społecznych Następne pytanie