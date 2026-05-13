Miał być podatek 19 proc., firmy płacą nawet 33 proc.. Biznes alarmuje

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-05-13 11:35

Ukryta podwyżka podatków? Przedsiębiorcy łapią się za głowy, bo firmy są duszone większą daniną niż zapisano. Biznes alarmuje, bo Polska znajduje się prawie na końcu rankingu OECD.

Minister Andrzej Domański w garniturze i krawacie z widoczną w tle stertą banknotów 100 i 200 złotych, symbolizujących wysokie obciążenia podatkowe firm w Polsce, o których czytaj na Super Biznes.

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express & Shutterstock Minister Andrzej Domański w garniturze i krawacie z widoczną w tle stertą banknotów 100 i 200 złotych, symbolizujących wysokie obciążenia podatkowe firm w Polsce, o których czytaj na Super Biznes.

Taniej w biznesie, znaczy drożej

Przedsiębiorcy przecierają oczy ze zdumienia. Oficjalnie podatek CIT w Polsce wynosi 19 proc., ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Najnowsze dane pokazują, że największe firmy płacą państwu znacznie więcej. I to nie o kilka groszy.

Z raportu Grant Thornton wynika, że średnia efektywna stawka podatkowa dla największych spółek notowanych na giełdzie wyniosła w 2024 roku aż 33 proc. To poziom dużo wyższy niż oficjalna stawka CIT, o której od lat mówi się w Polsce.

Biznes alarmuje, efektywne opodatkowanie coraz wyższe

Eksperci podkreślają, że sytuacja robi się coraz poważniejsza. Jeszcze w 2022 roku efektywne opodatkowanie wynosiło około 28 proc., rok później 30 proc., a teraz już 33 proc. To także wynik wyższy o niemal 7 punktów procentowych od średniej z ostatnich dziesięciu lat.

"Raport nie pozostawia złudzeń. Średnia stawka 33 proc. to nie przypadek, ale poziom, który utrwala się od lat" – alarmuje Grzegorz Szysz z Grant Thornton.

Nie tylko podatki, ale cały system jest problemem

Ale problemem nie są tylko same podatki. Przedsiębiorcy coraz gorzej oceniają cały system. Z badania przygotowanego przez MDDP i Konfederację Lewiatan wynika, że aż 84 proc. firm źle ocenia stabilność przepisów podatkowych.

Biznes narzeka też na chaos i nadmiar obowiązków. Aż 73 proc. przedsiębiorców uważa przepisy za niezrozumiałe, a 78 proc. twierdzi, że państwo nakłada na nich zbyt wiele formalności. Ponad połowa ankietowanych uważa również, że system podatkowy jest po prostu niesprawiedliwy.

Słabo wypadamy w porównaniu z innymi państwami

Polska bardzo słabo wypada też na tle innych państw. W międzynarodowym rankingu konkurencyjności podatkowej OECD nasz kraj znalazł się dopiero na 35. miejscu spośród 38 badanych państw. Gorzej oceniono jedynie Kolumbię, Włochy i Francję.

Co ciekawe, dziś wyższe podatki płacą już firmy krajowe niż te z zagranicznym kapitałem. Efektywna stawka podatkowa dla polskich przedsiębiorstw wyniosła 34 proc. i była wyższa o 3 punkty procentowe od tej dotyczącej zagranicznych spółek.

Specyfika polskiego rynku kapitałowego 

Eksperci uspokajają jednak, że nie chodzi o żadną wielką ucieczkę zagranicznych firm od podatków. Według nich to raczej efekt specyfiki polskiego rynku kapitałowego i struktury firm działających na giełdzie.

Dla przedsiębiorców jedno jest pewne. Oficjalnie 19 proc. CIT coraz bardziej przypomina tylko zapis na papierze. W rzeczywistości fiskus zabiera firmom znacznie więcej.

Polecany artykuł:

Prawie 4 biliony złotych. Tyle dziś warta jest polska gospodarka
PTNW Wasyl Bodnar
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców!
Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Spodek, Katowice
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODATKI
FIRMY
PODATEK CIT
Andrzej Domański
CIT
MINISTERSTWO FINANSÓW