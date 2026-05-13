Taniej w biznesie, znaczy drożej

Przedsiębiorcy przecierają oczy ze zdumienia. Oficjalnie podatek CIT w Polsce wynosi 19 proc., ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Najnowsze dane pokazują, że największe firmy płacą państwu znacznie więcej. I to nie o kilka groszy.

Z raportu Grant Thornton wynika, że średnia efektywna stawka podatkowa dla największych spółek notowanych na giełdzie wyniosła w 2024 roku aż 33 proc. To poziom dużo wyższy niż oficjalna stawka CIT, o której od lat mówi się w Polsce.

Biznes alarmuje, efektywne opodatkowanie coraz wyższe

Eksperci podkreślają, że sytuacja robi się coraz poważniejsza. Jeszcze w 2022 roku efektywne opodatkowanie wynosiło około 28 proc., rok później 30 proc., a teraz już 33 proc. To także wynik wyższy o niemal 7 punktów procentowych od średniej z ostatnich dziesięciu lat.

"Raport nie pozostawia złudzeń. Średnia stawka 33 proc. to nie przypadek, ale poziom, który utrwala się od lat" – alarmuje Grzegorz Szysz z Grant Thornton.

Nie tylko podatki, ale cały system jest problemem

Ale problemem nie są tylko same podatki. Przedsiębiorcy coraz gorzej oceniają cały system. Z badania przygotowanego przez MDDP i Konfederację Lewiatan wynika, że aż 84 proc. firm źle ocenia stabilność przepisów podatkowych.

Biznes narzeka też na chaos i nadmiar obowiązków. Aż 73 proc. przedsiębiorców uważa przepisy za niezrozumiałe, a 78 proc. twierdzi, że państwo nakłada na nich zbyt wiele formalności. Ponad połowa ankietowanych uważa również, że system podatkowy jest po prostu niesprawiedliwy.

Słabo wypadamy w porównaniu z innymi państwami

Polska bardzo słabo wypada też na tle innych państw. W międzynarodowym rankingu konkurencyjności podatkowej OECD nasz kraj znalazł się dopiero na 35. miejscu spośród 38 badanych państw. Gorzej oceniono jedynie Kolumbię, Włochy i Francję.

Co ciekawe, dziś wyższe podatki płacą już firmy krajowe niż te z zagranicznym kapitałem. Efektywna stawka podatkowa dla polskich przedsiębiorstw wyniosła 34 proc. i była wyższa o 3 punkty procentowe od tej dotyczącej zagranicznych spółek.

Specyfika polskiego rynku kapitałowego

Eksperci uspokajają jednak, że nie chodzi o żadną wielką ucieczkę zagranicznych firm od podatków. Według nich to raczej efekt specyfiki polskiego rynku kapitałowego i struktury firm działających na giełdzie.

Dla przedsiębiorców jedno jest pewne. Oficjalnie 19 proc. CIT coraz bardziej przypomina tylko zapis na papierze. W rzeczywistości fiskus zabiera firmom znacznie więcej.

PTNW Wasyl Bodnar